Issızlığın ortasında camisiz minare

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Işıklar Kırsal Mahallesi’nde tarlaların arasında bulunan minare görenleri şaşkına çeviriyor. Yıllar önce Işıklar Mahallesi’nin deprem ve sel felaketi sonrasında taşınmasıyla eski konumda kalan caminin minaresi yıllara meydan okuyarak dimdik ayakta duruyor.

1964 yılında meydana gelen deprem ve ardından yaşanan sel felaketi sonrasında taşınan Işıklar Mahallesi’nin eski bulunduğu konumda camisi olmayan minare dikkat çekiyor. Deprem öncesinde 1963 yılında yapılan caminin minaresi aradan geçen 59 yıla rağmen dimdik ayakta duran camisiz minare görenleri şaşkına çeviriyor.

Muhtar Cicibaş: “Köy taşınınca minare tek kaldı”

Işıklar Kırsal Mahallesi Muhtarı İbrahim Cicibaş eski yerleşim yerinde dimdik ayakta duran camisiz minaresinin hikayesini anlattı. Köyün deprem ve sel felaketinin ardından başka yere taşınmasına rağmen eski yerleşim yerinde kalan ve yıkılmaya kıyılmayan minarenin yabancılar tarafından ilgi gördüğünü söyledi. Cicibaş, “Camisiz minarenin bulunduğu alan köyümüzün taşınmadan önceki yerleşim yerinde bulunuyor. Köyümüzün ilk kuruluş tarihi kimse tarafından bilinmiyor. 1960’l yıllarda sel baskını, 1964 yılında meydana gelen deprem nedeniyle köyümüz şimdiki yerine taşınmış. 1962 yılında köyümüzün camisine yapılan minare 1964 yılındaki depremde çatlama olmuş. Minareyi yapan usta depremde zarar gören minareyi tamir etmiş. Bunun akabinde ise 1967 yılında köyümüz şimdiki bulunduğu yere taşınmış. Köyün taşınmasının ardından bulunun tüm binalar zaman içinde yıkıldı ama minareye kimse elini sürmedi. Şu anda minare tek olarak tarım arazilerinin içinde yer alıyor” diye konuştu.

“Köy var sanıp yanına gelenler oluyor”

Köyün içinden gelip geçenlerin tek minareye büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Muhtar İbrahim Cicibaş, “Yoldan gelip geçenler minareyi görerek burada köy var deyip minarenin yanına kadar gelenler oluyor. Minare tek başına kalmasına rağmen herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Minarenin bakımı için sadece badanası yapılıyor. Minare için belli zamanlarda bakımı yapılıyor. Zaten bu minareyi yapan usta depremde çatladıktan sonra gelerek iki yerinden kanca atarak ’eğer bu minare yıkılırsa ben bu minareyi tekrar para almadan yapacağım’ diye söylemiş” ifadelerini kullandı.