İsrail’de Netanyahu’ya karşı denizaltı protestosu

Uzun zamandır protestoların devam ettiği İsrail’de protestocular bu kez, Almanya’dan denizaltı alımında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu’yu protesto etmek için 3 denizaltının maketini denize attı.

İsrail’de korona virüs salgını ile mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’ya karşı uzun zamandır başlayan protestolar devam ediyor. Protestocular, Netanyahu’nun Almanya’dan denizaltı alımında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle denizaltı protestosu düzenledi. Yafa limanı yakınında bir araya gelen protestocular, 3 denizaltı’nın maketini denize atarak, Netanyahu’nun Alman denizaltının İsrail’e satışı karşılığında komisyon aldığını iddia etti.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında, daha önce ‘Almanya’dan ülkesine almak istediği denizaltıları satan şirketle bağlantıları olduğu’ iddia edilmişti. Mavi-Beyaz İttifakı’nın lideri Benny Gantz, Mart ayında Netanyahu’nun gereksiz bir Alman denizaltısı satın alma anlaşması nedeniyle yükselen hisse senedinden 16 milyon şekel (4.4 milyon $) kazandığını iddia etmişti. Netanyahu ise, geçtiğimiz aylarda askeri kurumlara haber vermeden Alman denizaltılarının Mısır’a satışına onay da vermiş, bunu "devlet sırrı" olduğu için gizlediğini savunmuştu.