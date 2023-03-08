İsrail’de 400 yedek istihbaratçı yargı reformuna tepki gösterdi

İsrail Hava Kuvvetlerinde görevli 37 yedek pilotun ardından İsrail Askeri İstihbaratının özel harekat birimindeki yaklaşık 400 yedek asker de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yargı reformuna tepki olarak “hizmet etmeyi reddettiklerini" duyurdu.

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yasalaştırmak istediği yargı reformuna yönelik tepkiler ordu içinde de çığ gibi büyüyor. İsrail Hava Kuvvetlerinde görevli olan 37 yedek pilotun eğitimlere katılmayacağını açıklamasının ardından İsrail Askeri İstihbaratının özel harekat birimindeki yaklaşık 400 yedek asker de yargı reformuna tepki olarak "hizmet etmeyi reddettiklerini" duyurdu. İstihbaratçılar, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzl Halevi, iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet Başkanı Ronen Bar, dış istihbarat teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea’ya gönderdikleri mektupta, İsrail’deki asker ve sivillerin “anayasal kriz durumunda Yüksek Mahkeme’nin ve başsavcının direktifleri doğrultusunda hareket edeceğini” ve İsrail’in hukukun üstünlüğüne bağlı demokratik bir devlet olmasını sağlayacaklarını ifade ettiler.

“Bize her zaman gerçekle yüzleşmemiz ve gereken tüm cesaret ve kararlılıkla üstesinden gelmemiz öğretildi”

Düşman hatlarının gerisinde gerçekleşen en karmaşık operasyonlardan bazılarına dahil olduklarını ifade eden istihbaratçılar, Genelkurmay Başkanı Halevi, Şin-Bet Başkanı Bar ve Mossad Başkanı Barnea’ya hitaben, "Sizi ezelden beri tanıyoruz, size çok hayranız ve sizi seviyoruz. Her biriniz etkileyici güvenlik yolculuğunuza özel operasyonlarda başladınız. Özel operasyonlarda bize her zaman gerçekle yüzleşmemiz ve gereken tüm cesaret ve kararlılıkla üstesinden gelmemiz öğretildi” dedi.

Hükümetin izlediği yolu endişeyle izlediklerini ve hükümetin darbe yapmaya kararlı olmasından korktuklarını aktaran istihbaratçılar, “Bir ay öncesine kadar hafife aldığımız hiçbir şey artık hafife alınamaz ve siz hukukun üstünlüğü için son savunma hattısınız. Hukuk devleti olmadan, Yargıtay ve başsavcının önceliği olmadan ulusal güvenlik ölümcül bir şekilde zedelenir” dedi.

İstihbaratçılar, söz konusu yargı reformunun bir sonucu olarak güvenlik personelinin uluslararası mahkemelerde yargılanmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

“Bir diktatörle herhangi bir anlaşmamız yok ve olmayacak”

İsrail’in demokratik bir devlet olmaktan çıkması halinde yedek istihbaratçılar, hizmet etmeyi reddettiklerini duyurarak, “Bir diktatörle herhangi bir anlaşmamız yok ve olmayacak. Yedek askerleri bir diktatöre hizmet etmeye zorlayamazsınız. Demokrasi tamamen ve temelden garanti altına alındığında, gönüllülüğümüzü ve anonimliğimizi gururla sürdüreceğiz. Şu anda bu bizim yedek görevimiz, pes etmeyeceğiz” dedi.

Yedek pilotlar eğitime katılmayı reddetmişti

İsrail Hava Kuvvetlerinin Çekiç Filosu olarak da bilinen 69. Filosu’ndaki 40 yedek askerden 37’si yayınladıkları ortak bildiride, “8 Mart Çarşamba günü demokrasi ve milletin birliği adına vaktimizi konuşmaya ve düşünmeye ayıracağız. Bu nedenle bu gün operasyonel faaliyet dışında yedek görevimize katılmayacağız. Haftanın geri kalanında planlandığı gibi (görevlere) katılacağız” demişti.

Tartışmalı yargı reformu

Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeren reformun yasalaşması için mecliste yapılacak 3 oturumda da onay alması gerekiyor. İsrail’in yazılı bir Anayasası bulunmazken, Yüksek Mahkeme en yüksek yargı mercii olarak görev yapıyor. İsrail’de devletin işleyişine, yönetimi ile insan hak ve özgürlüklerine ilişkin "temel yasalar” bulunuyor. Yüksek Mahkeme, Anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırı olduğu gerekçesiyle meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisine sahip.