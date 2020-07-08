İsrail Savunma Bakanı Gantz karantinaya alındı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, bir korona virüs hastasıyla temasından sonra evinde karantinaya alındı.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Benny Gantz’ın günler önce bir korona virüs hastasıyla temasının tespit edilmesinin ardından evinde karantinaya alındığı belirtildi. Gantz’ın görevini evinden yürütmeye devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan İsrail’de toplam korona virüs vaka sayısı 32 bin 714’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 343’e yükseldi.