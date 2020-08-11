İsrail, Kudüs’te ve El Halil’de Filistinlere ait evlerini yıktı
İSRAİL GÜÇLERİ, KUDÜS'TE VE BATI ŞERİA'NIN EL HALİL KENTİNDE FİLİSTİNLERE AİT EVLERİ, RUHSATSIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE YIKIMA KARARI ALDIĞINI AÇIKLADI.
İsrail güçleri, Kudüs’te ve Batı Şeria’nın El Halil kentinde Filistinlere ait evleri, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıma kararı aldığını açıkladı.
İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesine ait yıkım ekipleri, işgal altındaki Kudüs’ün Silvan beldesinde Wael El Tahan ve Nader El Tahan’a ait evleri yıktı. İsrail güçlerinin yıktığı evlerde 25 kişinin ikamet ederken evlerinin yıkılmasıyla 3 aile evsiz kaldı. Wael El Tahan yaptığı açıklamada, "İşgal güçleri bu sabah bölgeye baskın düzenledi ve evleri bastı. Sonra da aileleri evlerinden zorla çıkarttı" dedi. Evlerin 1993 yılından beri inşa edildiğini kaydeden Tahan, işgal belediyesinin kendisine ve kardeşlerine 2010 yılından bu yana on binlerce Şekel tutarında ceza verildiğini ancak para cezalarının ödenmesine rağmen evlerin yıkıldığını belirtti.
Öte yandan 1967’den bu yana Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığı kaydedildi.
El Halil’de de Filistinlerin evleri yıkıldı
İsrail güçleri, Batı Şeria’nın El Halil kentine baskın gerçekleştirerek Filistinli ailelere ait evleri yıktı. İsrail güçleri, evlerinden ayrılmak istemeyen aileler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı. İş makineleriyle müdahale eden İsrail güçleri alana girişi yasakladı. İsrail güçleri yıkım gerekçesi olarak evlerin izinsiz inşa edilmesini gösterdi.
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