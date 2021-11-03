İsrail, ilk gelişmiş hava gözetleme balonu ’HAAS’ı tanıttı

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava araçları gibi gelişmiş hava tehditlerine karşı erkenden uyarı almasını sağlayan Yükseltilmiş Sensör (ES) sistemi ile donatılmış ilk gelişmiş hava gözetleme balonu HAAS’ı tanıttı.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava araçları gibi gelişmiş hava tehditlerine karşı erkenden uyarı almasını sağlayan "Yükseltilmiş Sensör" (ES) sistemi ile donatılan İsrail’in ilk gelişmiş hava gözetleme balonu tanıtıldı. Bakanlık, Yüksek Kullanılabilirlik Aerostat Sistemi (HAAS) olarak da bilinen balonun, İsrail Füze Savunma Teşkilatı (IMDO) tarafından ülkenin kuzeyinde tanıtıldığını kaydetti. Geliştirilen balonun ise, gökyüzünde yüksek irtifalarda duracağını ve çevredeki hava sahasını her yönden potansiyel tehditlere karşı tarayacağını belirten Bakanlık, balonun hava savunma sistemlerine bilgi aktaracağını ve yer tabanlı radarlarda bulunan boşlukları dolduracağını aktardı.

IMDO Direktörü Moshe Patel, HAAS’ın tanıtımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Son aylarda gerçekleştirilen birkaç uçuş testinde, seyir füzelerine karşı da dahil olmak üzere İsrail’in çok katmanlı füze savunmasının olağanüstü yeteneklerini gösterdik" ifadelerini kullandı.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Amikam Norkin yaptığı açıklamada ise, "ES sistemi, ülkenin sınırlarını çeşitli tehditlere karşı savunma yeteneklerimizi güçlendirmede önemli bir bileşen olacak ve daha doğru, daha geniş bir hava gözetim resmi oluşturmamızı sağlayacak" dedi.