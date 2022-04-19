banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
İSKİ’den Kazandere ve Pabuçdere açıklaması
İSKİ’den Kazandere ve Pabuçdere açıklaması
İbrahim Haskoloğlu tutuklandı!
İbrahim Haskoloğlu tutuklandı!
Mario Balotelli PFDK’ya sevk edildi
Mario Balotelli PFDK’ya sevk edildi
Kanada’dan Putin’in kızlarına yaptırım
Kanada’dan Putin’in kızlarına yaptırım

İsrail basını: “Ramazan ayı sonuna kadar Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya girişi yasaklandı”

İsrail basınında yer alan haberlerde, Mescid-i Aksa’nın Ramazan ayı sonuna kadar Yahudi ziyaretçilerin girişine kapatılacağı ifade edilerek, söz konusu yasağın cuma gününde kadar yürürlüğe gireceği belirtildi.

Genel 19.04.2022, 23:10
İsrail basını: “Ramazan ayı sonuna kadar Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya girişi yasaklandı”

İsrail basınında yer alan haberlerde, Mescid-i Aksa’nın Ramazan ayı sonuna kadar Yahudi ziyaretçilerin girişine kapatılacağı ifade edilerek, söz konusu yasağın cuma gününde kadar yürürlüğe gireceği belirtildi.

İşgal altındaki Kudüs’te İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği saldırılar sonrası Mescid-i Aksa’nın Yahudi ziyaretçilerin girişine kapatıldığı öne sürüldü. İsrail basınında yer alan haberlerde, Mescid-i Aksa’nın Ramazan ayı sonuna kadar Yahudi ziyaretçilerin girişine kapatılacağı ifade edilerek, söz konusu yasağın cuma gününde kadar yürürlüğe gireceği belirtildi.

Haberlerde, Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya yaklaşık 2 hafta sonra Ramazan Bayramı’nın ardından girişlerine yeniden izin verileceğini aktarıldı. Haberde, polisin her yıl Ramazan ayının son birkaç günü Mescid-i Aksa’ya gayrimüslimlerin ziyaretine kapattığı hatırlatılarak, söz konusu kısıtlamanın süresinin yıldan yıla değiştiği aktarıldı.

Uzmanlar, söz konusu kısıtlamanın son günlerde yükselen gerilimi düşürmek amacıyla alındığını öne sürerken, aşırı sağcıların bu durumu öfkeyle karşılayacağını aktardı. Bazı sağcılar ise yasağı, İsrail hükümetinin düşmana boyun eğmesi olarak yorumlarken, bazıları ise bu hareketin hükümetin zayıflığını gösterdiğini ifade etti.

İsrail parlamentosundan milletvekili sağcı Itamar Ben-Gvir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tapınak Dağı’nın kapatıldığı haberi doğruysa (Başbakan Naftali) Bennett bu gece beyaz bayrak kaldırdı” dedi.

Erdoğan ve Herzog telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarının İslam aleminde haklı tepkilere neden olduğunu belirtmişti.

Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bayramların bayram havasında yaşanması gerekirken bazı radikaller yüzünden her sene karşılaşılan bu görüntüler vicdanları yaralamakta, tüm İslam aleminde haklı tepkilere neden olmaktadır. Bu hassas dönemde Mescid-i Aksa’nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Herkesin bu mübarek mekanın ve günlerin maneviyatı ve kutsiyetini korumak için azami gayret göstermesi çağrımı yineliyorum. Türkiye olarak her halükarda barış ve huzurun temini yönünde çalışmaya devam edeceğiz” demişti.

Öte yandan İsrail güçlerinin 15 ve 17 Nisan’da Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırması sonrası yaklaşık 170 kişi yaralanmıştı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 20 Nisan 2022
İmsak 04:39
Güneş 06:12
Öğle 13:08
İkindi 16:53
Akşam 19:54
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 75
2. Barcelona 31 60
3. Sevilla 32 60
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Cadiz 32 31
17. Granada 32 29
18. Mallorca 32 29
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 32 25
az bulutlu