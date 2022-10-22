Ispartalı şehit memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak’ta düzenlediği Pençe Kilit operasyonunda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş memleketi Isparta’da son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak’ta düzenlediği Pençe Kilit operasyonunda 4 Ekim tarihinde yaralandı. Dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade uzman çavuş Cemil Yavaş için bugün Isparta 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenaze töreninde anne Mürşide Yavaş, baba Ali Yavaş ve kardeşleri ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin kız kardeşi Esen Yavaş törene abisinin üniforması ile katıldı. Şehit Cemil Yavaş’ın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Büyükgökçeli köyüne götürüldü.

Törene Milli Savunma Bakan yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti TBMM başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, milletvekili Recep Özel, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.