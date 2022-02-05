Isparta’da yıkılan elektrik direklerinin onarım çalışmaları devam ediyor

Isparta’da yaşanan elektrik kesintisi sonrası bozulan ve yıkılan elektrik direklerinin onarım çalışması devam ediyor.

Isparta’da 3 Şubat tarihinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen elektrik kesintisiyle ilgili arızaların giderilmesi için ekipler çalışmalarına devam ediyor. İl genelinde yaşanan elektrik kesintisi ile birlikte bozulan ve yıkılan elektrik direkleri özel ve kamu personelleri tarafından onarılıyor.