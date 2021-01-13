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Isparta Valisi Seymenoğlu: “Bazı köylerimizde vak’a sayıları ciddi şekilde artışa geçti”
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentteki bazı köylerde Covid-19 vak’a sayılarının ciddi şekilde arttığını belirterek, “Köyde ya da şehirde olmamız kuralları esnetmemize bir sebep değil” dedi.
Genel 13.01.2021, 10:29
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Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentteki bazı köylerde Covid-19 vak’a sayılarının ciddi şekilde arttığını belirterek, “Köyde ya da şehirde olmamız kuralları esnetmemize bir sebep değil” dedi.
Isparta’nın doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ilçesi Yenişarbademli’ye 2021 yılının ilk çalışma ziyaretini gerçekleştiren Vali Ömer Seymenoğlu, ilçedeki kurumları ziyaret ederek, muhtarlarla toplantı yaptı.Toplantıda konuşan Vali Seymenoğlu, korona virüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Seymenoğlu, “Korona virüs tehlikesi henüz geçmiş değil bu konudaki tedbirlere harfiyen uymaya devam edeceğiz. Özellikle küçük yerlerde vatandaşlarımız kalabalık şekilde bir araya geliyorlar. Bazı köylerimizde vak’a sayıları ciddi şekilde artışa geçti. Köyde ya da şehirde olmamız kuralları esnetmemize bir sebep değil. Köyde, ilçede, kasabada, şehirde tüm kurallar geçerli. Korona virüs salgını geçene kadar mücadeleden asla taviz vermeyeceğiz” dedi.
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