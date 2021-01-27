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Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Tüm vatandaşlarımızın yanındayız”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Gönen ilçe teşkilatını ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başdeğirmen, “Biz ne söz verdiysek, Allah’ın izniyle hepsini yerine getirerek yolumuza devam ediyoruz. Hem davamızın anlamını ve önemini, hem de vatandaşımızın beklediği çalışmaların neler olduğunu biliyoruz” derken rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra engellilerden, yaşlılara, çocuğundan, gencine tüm vatandaşların yanlarında olduklarını söyledi.

Genel 27.01.2021, 16:07
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Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Tüm vatandaşlarımızın yanındayız”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Gönen ilçe teşkilatını ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başdeğirmen, “Biz ne söz verdiysek, Allah’ın izniyle hepsini yerine getirerek yolumuza devam ediyoruz. Hem davamızın anlamını ve önemini, hem de vatandaşımızın beklediği çalışmaların neler olduğunu biliyoruz” derken rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra engellilerden, yaşlılara, çocuğundan, gencine tüm vatandaşların yanlarında olduklarını söyledi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Gönen İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Belediye Meclisi üyeleriyle birlikte Gönen İlçesine gelen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen burada AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kaya, Kadın Kolları Başkanı Müberra Konaç, Gençlik Kolları Başkanı Sefa Çiftçi ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve belediye meclisi üyelerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getiren AK Parti Gönen İlçe Başkanı Mustafa Kaya, “Bugünkü yönetim kurulu toplantımıza katılmaları bizim için bir onurdur. Partimizin yeni yerinde başkanımızı ve misafirlerimizi konuk etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Gönen’e gelmenin ve bir arada olmanın kendilerini memnun ettiğini kaydeden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Yapacağınız yönetim kurulu toplantısı ilçemize ve şehrimize hayırlar getirsin” derken, belediye olarak yaptıkları çalışmalardan bahsederek, bundan sonraki çalışmalarda da yine hep birlikte el birliği, gönül birliği ve istişare ile şehre hizmet vereceklerine değindi.

AK Partili bir belediye olarak Isparta’da hizmet verdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “21 aylık süreç içerisinde Gönen’de bize ait bir belediye olmamasına rağmen sizlerde çok güzel şeyler yaptınız. Mustafa Başkanımızla istişareler yapıyoruz. Kendisiyle istenen gerekli çalışmaları da biz destekliyoruz. Burada AK Parti belediyesi olmasa da, Isparta’nın AK Parti belediyesi her zaman Gönen’in yanında. Önümüzdeki kalan süre içerisinde de bu daha da artarak en güçlü şekilde devam edecektir” görüşlerine yer verdi.

Gönen’de yaşayıp da Isparta’da iş yapan birçok kişinin olduğunu ve bu insanların şehre geldiğinde de AK Parti belediyeciliğinin ne kadar güzel ve düzgün işler yaptığını gördüğünü kaydeden Başkan Başdeğirmen, Isparta’nın son 10 yıldır AK Parti belediyeciliğini özlediğini aktardı. Başdeğirmen, “Allah nasip etti, sizlerle de bu mücadeleyi vererek başarıya ulaştık. İnşallah bu başarımız bizleri çok daha ileriye, verdiğimiz sözleri yerine getirmeye götürecektir. Bu dönemimiz sadece 5 yıllık değil, daha sonraki yıllarda da AK Parti belediyeciliğinin hem Gönen’de hem Isparta’da hizmet etmesidir, amacımız budur. Isparta Belediyesi olarak belediye meclisi üyelerimizle beraber vaktimizi ve nakdimizi boşa harcamadan her zaman vatandaşlarımızı ön planda tutan konularda, işlerde ve yatırımlarda harcıyoruz. Biz devletimizin parasını boşa harcamadan en iyi şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmek için uğraşıyoruz” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vermiş oldukları sözlerin iki yıllık zaman içerisinde yüzde 65-70’ini yerine getirdiklerine değinerek, “Biz ne söz verdiysek, Allah’ın izniyle hepsini yerine getirerek yolumuza devam ediyoruz. Hem davamızın anlamını ve önemini biliyoruz, hem de vatandaşımızın beklediği çalışmaların neler olduğunu biliyoruz. Bizler sizlerle aynı fikirde dava arkadaşlarıyız, şehrimize ve ilçemize en iyi hizmeti verebilmek için yapılması gereken her türlü işin içerisinde olacağımızı biliyoruz. Onun için bu anlamda bize düşen ne varsa buradaki eksiklikleri gidermek bizim boynumuzun borcudur” dedi.

Seçim öncesi ve seçimi kazandığı günde ‘Isparta’mızın 44 mahallesi var, ancak merkez köylerimiz, beldelerimiz ve ilçelerimiz 45,46,47 diye gidiyor. Biz bütün her yeri mahallemiz olarak görüyoruz, bundan sonraki hizmetlerimiz o yönde olacaktır’ sözünü hatırlatan Başdeğirmen, asfalt istenen yere asfalt, kilit taş istenen yere kilit taş, oyun parkı istenen yere park, temizlik için araç istendiyse araç başta olmak üzere şehrin genelinde hizmet desteği verdiklerini anlattı.

Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra durumu iyi olmayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara da gerekli yardımların yapıldığını belirten Başkan Başdeğirmen, “Evi olmayana ev yapıyoruz. Kömürü olmayana kömür gönderiyoruz. Eli olmayana el, gözü olmayana göz, ayağı olmayana da ayak oluyoruz. Engellimizden, yaşlımıza, çocuğumuzdan, gencimize tümünün yanındayız. Bu dönem tüm ilçelerimiz, beldelerimiz ve köylerimizle beraber yapılması gereken, beklenen her türlü hizmeti yapıyoruz. Cumhurbaşkanımıza ben ne için gittiysem, hiçbir şeye ‘hayır’ demedi, Allah razı olsun, hayırlı uzun ömürler versin. ‘Isparta’mıza şu lazım’ dedik, hepsini verdiler” ifadelerinde bulundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, söz verip de, 5 yılsonunda ‘bunu yapamadık’ diyebilecekleri hiçbir işin önlerine gelmeyeceğini dile getirerek, “Allah’ın izniyle hep beraber o güzel günleri yaşayacağız. Tek amacımız var, Isparta’yı ve elimizdeki AK Partili belediyeleri elimizde tutmak, alamadığımız yerleri de almak için mücadele vermek” görüşlerinde bulundu.
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