İspanyol Gribi: İnsanlık tarihinin bildiği en büyük salgın hastalık!

İspanyol Gribinden sonra insanlık, dört küresel grip salgını ile daha karşılaşmıştır ancak bunların sonuçları, 1918 salgın faturasının yanına bile yaklaşamamıştır. İspanyol Gribinin ilginç özelliklerinden bir diğeri de beklenenin tersine, yaşlılar ve çocuklardan daha çok genç ve sağlıklı insanları vurmuş olmasıdır. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümü, 20’li yaşların sonlarındaki insanlar olmuştur. Bunun sebebi konusunda birçok teori üretilmiş ancak üzerinde fikir birliği sağlanabilen bir teori olmamıştır.

Flu Pandemik’in İspanyol Gribi adını alma nedeni nedir?

H1N1 virüsünden kaynaklanan hastalığa, İspanyol gribi denmesinin sebebi, ilk olarak İspanya’da görünmesi değildir. İspanya I. Dünya Savaşına katılmadığı için, savaşa katılan ülkelerde uygulanan yoğun sansürün İspanya’da uygulanmıyor olmasıdır. Hastalık aslında neredeyse bütün dünyayı kasıp kavururken, savaştaki ülkeler kamuoyunun salgından haberdar olmasını istemedikleri için çok sıkı bir baskı uygulamışlardır. Bu nedenle hastalık kamuoyu tarafından ilk olarak İspanya’da fark edilmiş ve bu nedenle Flu-Pandemik, İspanyol Gribi adını almıştır.

Tarihi gelişimi

İlk olarak, 1918 yılının Mart ayında Amerika’nın New Mexico eyaletinde teşhis edilmiştir. Aynı yılın Eylül-Kasım aylarında, ülkemiz de dahil olmak üzere tüm Dünya’yı etkisi altına almıştır. Hindistan’da yaklaşık 17 milyon insan İspanyol Gribi sebebi ile yaşamını kaybetmiştir. Amerika nüfusunun ise %28’i hastalığa yakalanmış, 500 bin ila 675 bin arasında insan yaşamını kaybetmiştir. İngiltere’de 250 bin, Fransa’da 400 bin civarında insanın öldüğü tahmin edilmektedir. Fiji adalarına hastalık görüldükten sonra sadece 2 hafta gibi kısa bir süre içinde, nüfusun %14’ü yaşamını kaybetmiştir.