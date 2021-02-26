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İspanya’dan yola çıkan kargo gemileri Akdeniz’de krize neden oldu

İspanya’dan Türkiye’ye yola çıkan 2 bin 695 büyükbaş hayvanı taşıyan kargo gemilerinde, "Mavi dil" hastalığının ortaya çıkmasıyla Türkiye’ye girişine izin verilmeyen ve KKTC’ye sığınan gemiler, Akdeniz’de krize neden oldu.

Genel 26.02.2021, 11:53
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İspanya’dan yola çıkan kargo gemileri Akdeniz’de krize neden oldu

İspanya’dan Türkiye’ye yola çıkan 2 bin 695 büyükbaş hayvanı taşıyan kargo gemilerinde, "Mavi dil" hastalığının ortaya çıkmasıyla Türkiye’ye girişine izin verilmeyen ve KKTC’ye sığınan gemiler, Akdeniz’de krize neden oldu.

İspanya’dan 17 Aralık tarihinde Türkiye’ye doğru yola çıkan ve toplamda 2 bin 695 büyükbaş hayvan taşıyan 2 kargo gemisi Akdeniz’de krize neden oldu. Türk yetkililer tarafından gemide bulunan hayvanlar üzerinde yürütülen araştırmada "Mavi dil" hastalığının tespit edilmesinin ardından gemiler ülkeye alınmadı. Gemiler arasından 919 büyükbaş hayvanın bulunduğu "Karim Allah" kargo gemisi İspanya limanına geri dönerken, bin 776 büyükbaş hayvan taşıyan "Elbeik" kargo gemisi ise Libya’ya gitmek üzere rotasını değiştirdi. Tunus’a yaklaştığı sırada Libyalı yetkililer tarafından yapılan incelemede, gemide bulunan hayvanlarda ’Mavi dil’ hastalığının tespit edilmesinin ardından Togo bandıralı Elbeik kargo gemisinin, Libya hükümeti tarafından ülkeye girişi yasaklandı. Elbeik ise Tunus açıklarına demir atarken gemi yetkilileri, hayvanlar için Tunus hükümetinden su ve yem talebinde bulundu. Tunus hükümeti ise, mavi dil hastalığının tespit edilmesi nedeniyle Elbeik kargo gemisinin Tunus açıklarından ayrılması konusunda uyardı.

Yardım eli KKTC’den

Tunus hükümetinin çağrısına uyan Elbeik kargo gemisi, rotasını bir kez daha değiştirerek yönünü Kıbrıs’a doğru çevirdi. Geminin Kıbrıs açıklarına ulaşmasının ardından Elbeik yetkilileri, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden (GKRY) gemideki hayvanlar için yem ve su talebinde bulundu. Rum makamları tarafından olumsuz yanıt verilmesi üzerine Elbeik, Gazi Mağusa limanına sığınarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetinden yardım istedi. KKTC hükümetinden yardım talebine olumlu yanıt gelmesinin ardından Elbeik kargo gemisi, Gazi Mağusa açıklarına demir attı. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gemide bulunan bin 776 büyükbaş hayvan için gemiye su ve yem desteğinde bulundu.

Öte yandan İspanya hükümeti, 2 kargo gemisinde yüklü olan büyükbaş hayvanların veteriner sertifikalarının temiz olduğunu iddia ederken Türk yetkililer, gemilerde mavi dil hastalığı salgını tespit edilmesi ardından 2 kargo gemisinin de ülkeye girişini reddederek ve İspanya’dan canlı hayvan ithalatını askıya aldığını duyurdu.

Elbeik, Rum kesiminde gerginliğe neden oldu

Elbeik kargo gemisinin Gazi Mağusa limanına sığınmasının ardından Kıbrıs Rum Kesiminde gerginlik yükseldi. KKTC Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, GKRY’nin yaşanan olaydan rahatsız olması üzerine yaptığı yazılı açıklamada, KKTC devletinin hayvanlara yem vermesinin Kıbrıs Rum tarafınca başka yerlere çekilmeye çalışmasının kabul edilmez olduğunu kaydetti. KKTC’nin büyükbaş hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için Veteriner Dairesi kontrolünde yem ikmali yaptığını belirten Bakan Nazım Çavuşoğlu, "Herhangi bir risk almamak için ilgili gemi, limana yanaştırılmamaktadır. Bu yaşananlar, hayvan refahı açısından bir trajedidir. Rum Yönetimi’nin, KKTC’nin ilgili gemideki hayvanlara yem tedariki yaparak yardım eli uzatmasını siyasi noktalara çekme çalışmaları kabul edilemez bir davranıştır" ifadelerini kullandı.

GKRY’nin yaşanan olaya tepkisini eleştiren Çavuşoğlu, "KKTC olarak içinde hastalıklı hayvanlar taşıdığı iddiası olan ve hiçbir limana yanaştırılmayan zorda kalan bir gemiye yardım elimizi uzattık. AB üyesi olan Rum Yönetimi’nin, yapmış olduğumuz yardımı baltalamaya çalışması yerine, ilgili gemiye en başta destek vermiş olması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi. Çavuşoğlu, “Bu konuda yükün sorumlusu olan bir AB üye ülkesinin diğer AB üye ülkeleri ile işbirliği yaparak sorunu çözmek yerine, sorumluktan kaçmaya çalışması ve gemiyi limanlarına kabul etmemeleri oldukça düşündürücüdür” dedi.
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