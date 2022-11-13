İspanya’dan Türkiye’ye Patriot desteğine devam

İspanya, Türkiye’nin hava savunmasına katkı için gönderdiği Patriot füze savunma sisteminin görev süresini uzattı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles’e desteklerinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

İspanya’nın, Türkiye’nin hava savunmasına katkı için gönderdiği ve Adana’da konuşlandırılan Patriot füze savunma sisteminin görev süresi sene sonunda doluyordu. Edinilen bilgiye göre, İspanya sistemin ve görevli askerlerin görev süresini 2023’ün haziran ayına kadar uzattı. İspanya’nın sistemin görev süresini uzatma kararının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, İspanya Savunma Bakanı Robles’e müttefiklik ruhuna uygun hareketleri ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

Suriye’den Türkiye’ye yönelik saldırı tehdidi çerçevesinde NATO’nun Türkiye’yi koruma çabalarını desteklemek üzere Hollanda’ya ait Patriot füze savunma sistemi 26 Ocak 2013’te Adana’da konuşlandırılmıştı. Hollanda’dan Ocak 2015’te bu görevi devralan İspanya, o tarihten itibaren bu misyonu sürdürüyor.