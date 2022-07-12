banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
Sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı
Sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı
50 yeni cenaze, sonsuz acı
50 yeni cenaze, sonsuz acı
Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti
Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti

İspanya’daki San Fermin Festivali’nde 3 kişi yaralandı

İspanya’nın Pamplona şehrinde San Fermin Festivali’nin dün gerçekleştirilen boğa koşusu etkinliğinde 3 kişi yaralandı.

Genel 12.07.2022, 11:20
İspanya’daki San Fermin Festivali’nde 3 kişi yaralandı

İspanya’nın Pamplona şehrinde San Fermin Festivali’nin dün gerçekleştirilen boğa koşusu etkinliğinde 3 kişi yaralandı.

Korona virüs salgını nedeniyle 2 yıl aranın ardından bu yıl yeniden düzenlenen İspanya’daki ünlü San Fermin Festivali devam ediyor. Şehrin sokaklarından boğa güreşleri arenasına kadar 850 metrelik yolda yapılan boğa koşusuna yüzlerce kişi katılırken, dün beşincisi yapılan etkinlik sırasında 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yetkililer yaralananlardan birinin Avustralyalı, diğer ikisinin İspanyol olduğunu belirtirken, birinin sokakta saldırıya uğradığını, diğer iki kişinin ise koşunun sonunda boğa güreşi sahasının içindeyken boynuzlanarak yaralandığını bildirdi.

1910 yılından bu yana boğa koşularında 16 kişi öldü

İspanya’nın Pamplona şehrinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından katılımın olduğu San Fermin Festivali, 16 Temmuz’a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. Festivalde yapılan boğa koşusu etkinliğinde 1910 yılından beri toplam 16 kişi hayatını kaybetti. Son ölüm ise 2009’da kayıtlara geçti.

6 Temmuz’da başlayan festival 14 Temmuz’a kadar sürecek.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu