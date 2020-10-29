İspanya’da son 24 saatte 23 bin 580 yeni Covid-19 vakası
İSPANYA’DA KORONA VİRÜS SALGININDA SON 24 SAATTE 23 BİN 580 YENİ VAKANIN TESPİT EDİLMESİ İLE TOPLAM VAKA SAYISI 1 MİLYON 160 BİN 83’E ULAŞTI. ÜLKEDE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İLAN EDİLEN OHAL’İN SÜRESİ 9 MAYIS’A KADAR UZATILDI.
İspanya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 23 bin 580 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 160 bin 83’e ulaştı. Ülkede geçtiğimiz günlerde ilan edilen OHAL’in süresi 9 Mayıs’a kadar uzatıldı.
Avrupa’da Covid-19 salgının yeniden etkisini arttırması ile birçok ülke karantina tedbirlerini yeniden uygulamaya başladı. İspanya’da son 24 saatte 23 bin 580 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 160 bin 83’e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 173 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 35 bin 639’a yükseldi.
İspanya’da insidans 100 bin kişi başına 468,17 vakaya kadar yükselirken, ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı ise bugün kayıtlara geçti.
İspanya’da OHAL 9 Mayıs’a kadar uzatıldı
İspanya’da 25 Ekim tarihinde Covid-19 vakalarındaki artışın ardından hükümet Kanarya Adaları hariç ulusal çapta OHAL ilan etmiş, gece sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı. İspanya Parlamentosu’nda OHAL’in uzatılmasına dair yapılan oylamada 350 milletvekilinden 194’ü "evet", 99’u "çekimser" ve 53’ü "hayır" oyu kullandı. Yapılan oylama sonrası OHAL’in 9 Mayıs 2021’e kadar uzatıldı.
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