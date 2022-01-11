İspanya’da şişme şatoda hayatını kaybeden çocuk sayısı 2’ye yükseldi

İspanya’da düzenlenen bir yılbaşı etkinliğinde çıktığı şişme şatodan düşen bir çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından bugün de yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir başka çocuğunda daha hayatını kaybettiği öğrenildi.

İspanya’nın Valencia yakınlarında 4 Ocak’ta bir yılbaşı etkinliği sırasında şişme şatoya çıkan 8 yaşındaki Cayetana, rüzgarın etkisiyle havalanan şişme şatodan yere düşmüş ve hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Cayetana ile birlikte şişme şatoda bulunan 7 çocuk daha yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Bugün yetkililer, şişme şatoda yaralanarak hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Vera’nın da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazada hayatını kaybeden Cayetana’nın anne-babası, kazanın ardından yasal işlem başlatarak kazanın önlenebileceğini ve büyük bir ihmalden kaynaklandığı düşündüklerini açıkladı. Cayetana’nın babası, kızının hayatını kaybetmesinin ardından, “Hiçbir anne-baba böyle bir duruma hazırlıklı olamaz, büyük bir üzüntü içindeyiz” açıklamasını yaptı. 4 yaşındaki Vera’nın babası ise “Yok olmayacak bir gülümsemeye sahipti” diyerek minik kızı adına“ bu dünyaya trajik bir şekilde veda ediyorum” yazdı. Vera’nın babası, kızının organlarının bağışlanarak 5 çocuğa daha umut olacağını da duyurdu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kazanın ihmal sonucu meydana geldiği üzerine yoğunlaştı.

Geçtiğimiz ay da Avustralya Tazmanya’da yıl sonu okul partisinde bulunan şişme kalelerin şiddetli rüzgarın etkisiyle havalanmasının ardından 6 çocuk hayatını kaybetmişti.