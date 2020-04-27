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İspanya’da çocuklar 6 hafta sonra sokaklara koştu

İSPANYA’DA 6 HAFTA SONRA SOKAĞA ÇIKMASINA İZİN VERİLEN ÇOCUKLAR BİSİKLETE BİNİP OYUN OYNADI.

İspanya’da çocuklar 6 hafta sonra sokaklara koştu

İSPANYA’DA 6 HAFTA SONRA SOKAĞA ÇIKMASINA İZİN VERİLEN ÇOCUKLAR BİSİKLETE BİNİP OYUN OYNADI.

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:43
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İspanya’da çocuklar 6 hafta sonra sokaklara koştu

İspanya’da 6 hafta sonra sokağa çıkmasına izin verilen çocuklar bisiklete binip oyun oynadı.

Korona virüsle mücadele eden İspanya’da ölüm oranlarının düşmesinin ardından 14 yaşın altındaki çocuklara dün ilk kez sokağa çıkma izni verildi. Yaklaşık 6 haftadır evlerinden çıkmayan çocuklar, dışarıda oyun oynayıp temiz hava aldı.

İspanya’da korona virüs semptomu göstermeyen çocuklar artık bir yetişkinle birlikte sabah 09.00 ve 21.00 saatleri arasında günde bir saat dışarı çıkabilecek. İzin kapsamında bir ebeveynin en fazla 3 çocuğu dışarı çıkarabileceği ve evlerinden en fazla 1 kilometre uzağa gidebilecekleri belirtilirken, sosyal mesafeye uyulması gerektiği de ifade edildi.

Kırsal bölgelerde yaşayan çocukların ise tarla ve ormanlık alanlarda yürümesine izin verildi. Ancak parkların ve oyun alanlarının salgın riskini önlemek için kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi.

İspanya’da 15 Mart’tan bu yana alınan sert tedbirler kapsamında insanlar yalnızca zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkabiliyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Cumartesi günü yaptığı açıklamada, vaka sayısının düşmeye devam etmesi durumunda 2 Mayıs’tan itibaren yetişkinlerin sokakta “egzersiz" yapmalarına izin verileceğini söylemişti.

İspanya’da 331 daha kişi öldü

İspanya’da korona virüs nedeniyle 331 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 23 bin 251’e yükseldi. Ülkede 9 bin 570 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı ise 236 bin 199’a ulaştı.

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