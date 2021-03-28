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İspanya’da 5 bin kişilik “sosyal mesafesiz” konser

İspanya’da korona virüs salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralı olmayan ve yüksek katılımlı konser gerçekleştirilirken, konsere 5 bin kişi katıldı.

Genel 28.03.2021, 00:41
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İspanya’da 5 bin kişilik “sosyal mesafesiz” konser

İspanya’da korona virüs salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralı olmayan ve yüksek katılımlı konser gerçekleştirilirken, konsere 5 bin kişi katıldı.

İspanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralının olmadığı ve yüksek katılımlı bir konser düzenlendi. Başkent Barselona’da bulunan Sant Jordi Spor Salonu’nda düzenlenen konsere 5 bin kişi katıldı. Covid-19 testi pozitif olanlar ve ateşi yüksek kişiler konsere alınmazken, konsere gelen herkese saat 09:00-16:00 arasında hızlı Covid-19 testi yapıldı. Ayrıca konserde, FFP2 tipi maske takma ve dezenfektan kullanma zorunluluğu getirildi.

Kültür-sanat etkinliklerine devam edilmesi gerektiğini savunan Barselona Belediyesi ve Katalonya Özerk Yönetimi de bu tip etkinliklere destek verdiklerini söyledi.
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