İspanya Büyükelçi Yardımcısı De Castro kaza hakkında bilgi aldı

Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde 2 İspanyol turistin öldüğü, 3 İspanyol turistin yaralandığı balon kazasının ardından hastaneye gelen İspanya Büyükelçi Yardımcısı Fernando Lpez De Castro, kaza hakkında bilgiler aldı.

Sabah erken saatlerde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırada rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı. Kazada İspanyol turist 62 yaşındaki Maria Christiana Baltrons ile 64 yaşındaki Dolors Masana hayatını kaybederken 3 İspanyol turist ise yaralandı. Kazanın ardından yaralı turistler Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, İspanya Büyükelçi Yardımcısı Fernando Lpez De Castro hastaneye gelerek cumhuriyet savcısı ile görüştü. Kaza hakkında bilgiler aldıktan sonra De Castro, İspanya Fahri Konsolosu Hasan Turasan ile birlikte bir açıklama yapmadan hastaneden ayrıldı.