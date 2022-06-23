İsmailağa Cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti

İsmailağa Cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

İsmailağa Cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat etti. Ustaosmanoğlu’nun vefatıyla ilgili İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk’a yürümüş, ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed’in başı sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.

Ustaosmanoğlu’nun naaşının Beykoz Baklacı Mahallesi’ndeki evine getirildiği bildirildi. Mahmut Ustaosmanoğlu, 24 Haziran Cuma günü öğle namazına müteakip Fatih Camii’nde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.