İşletmeler Mutlaka Okusun! Mücbir sebep kapsamında değilseniz Vergi-SSK Beyanname ve ödemeleriniz ertelenmiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı ve İşverenleri ilgilendiren önemli bir karar da Nisan-Mayıs-Haziran aylarında verilmesi gereken Mart-Nisan-Mayıs dönemlerine ait KDV-Muhtasar beyannameleri, SGK bildirgesi ile BA-BS formlarının beyan ve ödeme süreleri 6 ay süre ile ertelenmiştir.

Bu bağlamda Covid-19 salgınından etkilenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında düzenlemeler içeren 518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükellefler:

Aşağıda belirtilen mükellef gruplarının 01/04/2020 ile 30/06/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,

Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,

Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler.

Peki siz mücbir sebep kapsamında mısınız?

İşte burada akıllara şu soru gelebilir: Bu salgından az ya da çok etkilenmeyen sektör var mı?

Bu ayrım neden yapıldı bilemeyiz ama birçok işveren detayı algılamayıp beyannamesini vermeyecektir. Sonucunda beyanname vermediğinizden dolayı vergi ziya-ı cezası ile karşı karşıya kalabileceklerdir.

Mücbir sebep kapsamında olan mükellefler arasında olup olmadığımızı nasıl öğreniriz?

Öncelikle Mart dönemine ait Kdv-Muhtasar beyannamelerinin normal verilme süresinin 28 Nisan tarihine uzatıldığını belirtelim. Mücbir sebep kapsamındaki mükellef olup olmadığınızı belirleyen kriter nace(faaliyet) kodunuzdur. Bağlı bulunduğunuz ticaret odası tarafından verilen ve ana faaliyet konunuzu özetleyen bu kod eğer daha önce hatalı alınmış ise siz mücbir sebep kapsamındaki işveren olduğunuzu düşünerek beyannamenizi vermeseniz büyük bir sorunla karşı karşıya kaldınız demektir. Bunu http://www.gib.gov.tr adresinde interaktif vergi dairesi bölümüne kullanıcı adı ve şifreniz ile girerek bilgilerim sekmesinden 518 sıra nolu mücbir sebep sorgulama adımından öğrenebileceksiniz. Eğer mücbir sebep kapsamında değilseniz yapılacak işlem nace kodunuzun düzeltilmesidir. İnteraktif vergi dairesinden ilgili adımları takip ederek nace kodunuzun düzeltilmesini talep edeceksiniz. Tabiki bağlı bulunduğunuz vergi dairesi sicil servisinden işlemi takip etmeniz gerekecektir. Ama bu işlem çok kolay değil, nace kodunuzu değiştirmeniz hemen olabilecek bir işlem değildir. Bu sebeple beyanlarınızı bildirmek için hazırlıklı olmanızda fayda var.

SGK’da Nace Kodu Değişikliği

Kullanıcı Adı, Sistem Şifresi ve İşyeri Şifresi ile https://uyg.sgk.gov.tr/nacedegisikliktalep/Welcome.do adresinden Kullanıcı Girişi yapılarak şirketin Nace Kodu değişikliği yapılabilir.

İş kolu (NACE) kodunun düzeltilebilmesi için, sırasıyla Kısım Kodu, Bölüm Kodu, Grup Kodu, Sınıf Kodu ve Alt Sınıf Kodu seçilecektir. Bu şekilde yapılacak girişlerin ardından seçilen iş kolu kodu, e-Sigorta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine aktarılacağından, işverenlerce dilekçe ile ayrıca sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Kişisel görüşüm, faaliyet alanı ayırt edilmeden tüm sektörler için bahsi geçen beyanların ertelenmesidir. Küresel salgın diyoruz ama bazı sektörleri bunun dışında tutarak sizin beyanlarınız ertelenmedi,siz beyan bildirmeye,vergi ödemeye devam edin diyoruz ? Çok adil bir karar olmadığı kanaatindeyim.

Yine muhasebecilere iş düştü. Allah yardımcıları olsun. Neresinden bakarsanız stres, ekstra iş yükü…

Bu salgından bir an önce kurtulmak,bir an önce normale dönmek dileğiyle…