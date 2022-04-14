banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Motorine dev zam dalgası yaklaşıyor!
Motorine dev zam dalgası yaklaşıyor!
Kurumlar vergisi yüzde 25’e yükseldi
Kurumlar vergisi yüzde 25’e yükseldi
Haftanın son iş gününde piyasalarda son durum
Haftanın son iş gününde piyasalarda son durum
Yağışlı hava geri geliyor!
Yağışlı hava geri geliyor!

İslam coğrafyasının mutfak kültürü tek kitapta toplandı

Şef, seyyah ve araştırmacı M. Ömür Akkor, İslam coğrafyasının mutfak sanatı ve kültürünü bir araya topladığı kitabı “Erken Dönem İslam Mutfak Sanatı ve Kültürü” Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Yemeğin bereketle arttırılması, az malzemeyle yemek yapımı ve paylaşımda bulunmanın önemine değinildiği kitapta, anlatımlarda içeriğe uygun ayet ve hadislere de yer verildi.

Genel 14.04.2022, 11:34
İslam coğrafyasının mutfak kültürü tek kitapta toplandı

Şef, seyyah ve araştırmacı M. Ömür Akkor, İslam coğrafyasının mutfak sanatı ve kültürünü bir araya topladığı kitabı “Erken Dönem İslam Mutfak Sanatı ve Kültürü” Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Yemeğin bereketle arttırılması, az malzemeyle yemek yapımı ve paylaşımda bulunmanın önemine değinildiği kitapta, anlatımlarda içeriğe uygun ayet ve hadislere de yer verildi.

Yılardır yemek tarihi üzerine çalışan ünlü şef M. Ömür Akkor, 30. kitabı “Erken Dönem İslam Mutfak Sanatı ve Kültürü”nü ramazan ayında kitapseverlerle buluşturdu. Birbirinden ilginç tariflerin yer aldığı eserin, bir yemek kitabı olmanın ötesinde dönemin yemek kültürü ve hafızasını oluşturan bir mirasın da özeti olma özelliği taşıdığını belirten Akkor, “Aşçı olarak dönemin yemek kültürü üzerinden o dönemin hayatını, kültürünü peygamberimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) sofrasını hayal ederek yazdım” dedi.

Kitapta ayrıca görsel olarak zenginlik katan tabak görselleri, İslam coğrafyasında 6 ve 12. yüzyıllar arasında kullanılan ve müze koleksiyonlarından seçilen asılları baz alınarak bu kitap için tekrar üretilip, fotoğraflandı.

Erken dönem İslam mutfağını anlatan Akkor, kitapta yemek tariflerinin yanı sıra dönemin bütün yemek kültürüne bir bakış açısı sunulduğunu belirterek, “Günümüzde israf çağında yaşıyoruz. Malzemeyi nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Çok malzemeyle yemek yapmaya çalışıyoruz ama bunun aksine baktığımızda düzenli olarak o coğrafyada kıtlık dönemleri yaşanıyor. Su yeterli değil. Kısıtlı ürünle tarım yapıyorlar. Bir de o coğrafyada her evde ocak yok. Teknik bir mutfak da yok. Kitap aslında bir bakıma zaruri hallerdeki mutfağa da ışık tutuyor” dedi.

“Peygamberimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)’in yeme-içme kültürünü tariflerle anlattım”

“Kitap içeriğinde Peygamber (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) efendimizin nasıl bir yeme-içme kültürü olduğunu anlatırken, bir yandan da yemek kültürü açısından mutfaktaki malzemelerden yapılan tariflerin dönemi nasıl yansıttığına dair açıklamalar yaptım” diyen Akkor, “Peygamberimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) yemek yaparken, bereketin arttırılması için bizlere notlara da veriyor. Mesela hadislerde 5 kişilik yemek 7 kişiye yetsin diyor. Yemeği mutlaka çoğaltarak, kafi miktarda yiyelim diyor. Sofradan doyarak değil de açlık hissinin kaybolarak kalkınmasından bahsediyor. Sıhhat açısından da az yemenin önemine dikkat çekiyor. Genel olarak bereketi, az yemeyi ve ne kadar az olursa olsun paylaşmayı işaret ediyor” diye konuştu.

“Ayet ve hadislerden faydalandım”

Hadis-i şerifler ve ayetler üzerinden giderek kitabı yazdığını aktaran Akkor, “Yemek tariflerini anlatırken Kur-an’daki ayetler ve hadislerde geçen yiyecekleri yazdım. Ayet ve hadislerden yola çıkmamdaki bir amaç da araştırmayı belli bir düzen içerisinde yapmaktı. Bu şeklide yazmak çok daha rahat araştırma yapmamı sağladı. Malzemelere kadar araştırdım. Olan ya da olmayan malzemeleri görmüş oldum. Bütün bu ispatlarla tarifleri hazırladım. Bu bakımdan bütünlüğü içeren bir kitap oldu” ifadelerinde bulundu.

“İslam mutfak kültürü oldukça büyük”

Arap dünyasındaki mutfak kültürünün literatüre de yansımış olduğunu kaydeden Akkor, “Biz kap-kacak derken mutfakla ilgili tüm gereçlerden bahsediyoruz. Ancak o coğrafyada mutfak kaplarının tamamımın isimlerinin ayrı olduğunu görüyoruz. Bunun dışında misafir ağırlamak ve ikram etmekle alakalı 20 ayrı kelime görüyoruz. Bunlar da kültürün ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Hatta sabah rüzgarı eserse (sabah rüzgarı bereketle estiği düşünüldüğünden) daha fazla ikramlar yapılıyor. Bunun dışında yapılan ikram ve ziyafetleri bugünle kıyaslamamak lazım. Çünkü o dönemde hurmayla suyun bile bir araya gelmesi dahi ziyafettir. Asıl mesele az malzemeyle yapılan yemeklerin ikram edilmesi ve bunun bile bir bereketinin olmasıdır. Zor durumlarda, kıtlıkla insanların ikramla ve bereketle nasıl mallarını çoğalttıklarını görüyoruz” şeklinde konuştu.

Eski dönem İslam mutfak kültüründe dönemin şartlarına göre az malzemeyle yemek yapmanın ön plana çıktığını söyleyen Akkor, günümüzde ramazan ayında kurulan ziyafet sofralarını İslam mutfak kültürü açısından değerlendirerek, “İsraf olmadığı sürece ziyafet tarzında ramazan sofraları kurulabilir. Geçmişte az malzemeyle yemekler yapılırdı. Bir daha o hassasiyetler gelmez. Şu an bu yüzyılın insanı ne yazık ki bunları bilmeden yaşıyor. O yüzden onlardan bunu tecrübe etmesini beklemek çok zor” şeklinde konuştu.

Kitapta tabak koleksiyonu da yer alıyor

Kitapta İslam mutfak kültürünü yansıtan bir koleksiyona da yer verildiğini belirten Akkor, “İslam mutfak sanatını göstermek için kitapta 70 tabaklık bir koleksiyon sergiledik. Bu tabakları dünyanın İslam müzelerinden topladık. Çünkü biz bir dünya ve her zamanın peygamberinden (Aleyhisselam) bahsediyoruz. İslam coğrafyasında yapılmış tabakları iki yıllık bir çalışmayla tekrar yaptık ve kitabın içerisinde hiçbir yerde olmayan İslam sofra sanatına ait tabakları tek tek fotoğraflayıp, kitaba yerleştirdik” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Yemek kültürüyle ilgili bir arkeolog gibi sabırla çalışan ve üreten Ömür Akkor’un kitapları Türkiye’nin yanı sıra Almanya ve Rusya’da da yayınlandı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 15 Nisan 2022
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
15°
açık