İslam aliminin kabri yıkılmaya yüz tuttu

TIKLA İZLE

İstanbul Sütlüce’de bulunan 15’inci yüzyılın önemli şeyhlerinden İshak Cemaleddin Karamani’nin türbesi 2 yıl önce ortaya çıkartılarak bilgilendirme levhaları asılmıştı. Kaybolmaya yüz tutmuş türbenin keşfinden sonra herhangi bir bakım onarım yapılmazken yıllar içinde sıvaları ve duvarları dökülmeye başladı. Perişan durumda olan türbenin bahçesinin içerisinde ünlü hattat Ahmed Şemseddin Karahisari’nin de kabri bulunuyor. Ayrıca hazire içinde yer alan mezar taşlarının birçoğu zamana yenik düşerek yıkıldı. Havadan çekilen görüntülerde Cemaleddin Karamani’nin türbesinin etrafındaki istinat duvarının yola eğilerek yıkılmak üzere olduğu görüldü. Araştırmacı yazar Halid Develioğlu, Hazreti İshak Cemaleddin Karamani ile Hazreti Ahmed Şemseddin Karahisari ve diğer önemli zatların bulunduğu türbenin bir an önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmesi gerektiğini ifade etti.

“Minare insanların üzerine yıkılabilir”

Mahmutağa Cami’nin tarihte önemli bir yere sahip olduğunu ve tekke olarak kullanıldığını ifade eden araştırmacı yazar Halid Develioğlu, “Arkamızda bulunan alanda Şeyh İshak Cemaleddin Karamani Hazretleri’nin türbesi var. Kendisi 15’inci yüzyılın en önemli halveti şeyhlerinden birisidir. Şeyh Hamdullah’ın talebesi olan bir hattat kendisi. Aynı zamanda Yavuz Sultan Selim’in veziridir. Dış duvarları tamamen dökülmüş durumda olan türbenin etrafındaki istinat duvarları yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Hazire içinde bulunan Osmanlı mensuplarının kabir taşları yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Türbenin yanında bulunan caminin minaresinin mihrap kısmı yıkılmaya başlamış. Bin 500 yıllık tarihe sahip yer harabeye dönmüş durumda. Sert bir rüzgârla minare insanların üzerine yıkılabilir. Bir an önce restore edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.