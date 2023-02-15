İslahiye’de enkazdan çıkarılan 2 kardeş Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirildi

Deprem bölgelerinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 46 kişi, Kayseri’den kalkan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait ambulans uçakla İstanbul’a getirildi. Getirilen 2 depremzedenin İslahiye’deki enkazdan 14’üncü ve 16’ncı saatlerde çıkarılan 2 kardeş olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altından kurtarılan yaralıların bir kısmı ambulans uçaklarla ve askeri nakliye uçakları ile büyükşehirlerdeki hastanelere naklediliyor. Bu akşam da 4 yaralı depremzede, Kayseri’den kalkan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait ambulans uçak ile İstanbul’a getirildi. Getirilen yaralılardan 2’si Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne, diğerleri ise çevre hastanelere sevk edildi.

İslahiye’deki enkazdan çıkan 2 kardeş de getirildi

Gaziantep İslahiye’de yıkılan binanın enkazından 14’üncü ve 16’ncı saatlerde kurtarılan 20 ve 22 yaşlarındaki Mehmet Köse ile Kerem Köse de Kayseri’den kalkan ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirildi. Kardeşlerin tedavisi yapılan ilk kontrollerin ardından başlatıldı. Depremzede kardeşlerin annesi ile teyzesinin acil girişi önünde birbirlerine sarılarak ağlaması ortaya duygusal görüntüler çıkardı.