banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
İyi ki doğdun Yaşar Kemal!
İyi ki doğdun Yaşar Kemal!
12 yıla kadar hapsi isteniyor
12 yıla kadar hapsi isteniyor
Fenerbahçeli Zanka Kopenhag'a transfer oldu
Fenerbahçeli Zanka Kopenhag'a transfer oldu
İbrahim Tatlıses 9 yıl sonra yeniden ekranlarda! İbo Show'dan ilk görüntüler...
İbrahim Tatlıses 9 yıl sonra yeniden ekranlarda! İbo Show'dan ilk görüntüler...

İŞKUR’da “Her İşyerinin Bir Danışmanı Var” projesi hayata geçti

BURSA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ, İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİN DAHA ETKİN BİR ŞEKİLDE SUNULMASI AMACIYLA İŞVEREN DANIŞMANLIĞI SİSTEMİNE GEÇTİ.

Genel 06.10.2020, 16:01
1
İŞKUR’da “Her İşyerinin Bir Danışmanı Var” projesi hayata geçti

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sunulması maksadıyla "İşveren Danışmanlığı" sistemine geçti.

“Her İşyerinin Bir Danışmanı Var” sloganıyla portföyünde yer alan işyerlerini ziyaret ederek İŞKUR hizmetlerini tanıtma, işgücü talebi alma, uygulamadaki teşvikler hakkında bilgi sunan İŞKUR danışmanları, Ocak-Eylül 2020 döneminde 11 bin 977 farklı işyerine danışmanlık hizmeti sundu. Danışmanlık sonucunda işyerlerinden 42 bin 149 kişilik açık işgücü talebi alınırken, 21 bin 928 işsiz işe yerleştirildi. Bu işyerlerinin ise 3 bin 892’si ile işbirliği (İşe Yerleştirme, Aktif İşgücü Programları uygulanması vb.) yapıldı. İŞKUR desteklerden faydalanmak isteyen işverenler, www.iskur.gov.tr adresinden “İşveren Girişi” yaparak “Danışmanım Kim?” sekmesinden işyerinden sorumlu işveren danışmanını öğrenip irtibat kurabilecek.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
31°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 06 Ekim 2020
İmsak 05:35
Güneş 06:59
Öğle 12:57
İkindi 16:10
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2