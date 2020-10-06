İŞKUR’da “Her İşyerinin Bir Danışmanı Var” projesi hayata geçti
BURSA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ, İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİN DAHA ETKİN BİR ŞEKİLDE SUNULMASI AMACIYLA İŞVEREN DANIŞMANLIĞI SİSTEMİNE GEÇTİ.
Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sunulması maksadıyla "İşveren Danışmanlığı" sistemine geçti.
“Her İşyerinin Bir Danışmanı Var” sloganıyla portföyünde yer alan işyerlerini ziyaret ederek İŞKUR hizmetlerini tanıtma, işgücü talebi alma, uygulamadaki teşvikler hakkında bilgi sunan İŞKUR danışmanları, Ocak-Eylül 2020 döneminde 11 bin 977 farklı işyerine danışmanlık hizmeti sundu. Danışmanlık sonucunda işyerlerinden 42 bin 149 kişilik açık işgücü talebi alınırken, 21 bin 928 işsiz işe yerleştirildi. Bu işyerlerinin ise 3 bin 892’si ile işbirliği (İşe Yerleştirme, Aktif İşgücü Programları uygulanması vb.) yapıldı. İŞKUR desteklerden faydalanmak isteyen işverenler, www.iskur.gov.tr adresinden “İşveren Girişi” yaparak “Danışmanım Kim?” sekmesinden işyerinden sorumlu işveren danışmanını öğrenip irtibat kurabilecek.
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