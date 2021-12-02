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İŞKUR, hibe desteği ve istihdam olanaklarıyla engellilere destek veriyor

Son 7 yılda 3 bin 198 engelli girişimci, İŞKUR'dan aldığı yaklaşık 150 milyon lira hibe desteğiyle kendi işini kurdu.

Genel 02.12.2021, 14:19
İŞKUR, hibe desteği ve istihdam olanaklarıyla engellilere destek veriyor

ANKARA (AA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) son 7 yılda 3 bin 198 engelli girişimcinin, yaklaşık 150 milyon lira hibe desteği ile kendi işini kurmasına, son 19 yılda ise 415 bin 577 engellinin işe yerleşmesine aracılık etti.

AA muhabirinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, engelli istihdamı ve girişimciliğinin artırılması için 2014'ten bu yana İŞKUR aracılığıyla sağlanan engelli hibe desteği sürüyor.

Bu kapsamda kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 65 bin liraya kadar destek sağlanıyor.

Projeyle son 7 yılda 3 bin 198 engelli vatandaşa yaklaşık 150 milyon lira hibe verildi.

Söz konusu desteği almak isteyen engelliler, "www.iskur.gov.tr" internet sitesindeki başvuru rehberi doğrultusunda e-Devlet'ten başvuruda bulunabiliyor.

2022'de verilecek hibe desteği için yapılacak başvurularda son tarih güncellendi. Daha önce 3 Aralık olarak açıklanan son başvuru günü 17 Aralık'a uzatıldı.

Engellilerin işe girmelerine aracı olundu

Hibe desteğinin yanı sıra engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla İŞKUR koordinasyonunda birçok çalışma da yürütüldü.

Yürütülen çalışmalar sayesinde son 19 yılda 415 bin 577 engellinin işe yerleşmesine aracılık edildi.

2012'den bu yıl ekim ayı sonuna kadar 62 bin 206 engelli vatandaş, düzenlenen kurs ve programlardan yararlandırıldı.

Gerek aldıkları kurs ve katıldıkları programlarla gerek verilen danışmanlık hizmetleriyle engellilerin iş hayatına daha hazır halde girmelerine imkan sağlandı.

İŞKUR bünyesinde yürütülen iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle 2012'den bu yıl ekim ayı sonuna kadar 902 bin 901 engelli bireyle 1 milyon 925 bin 103 bireysel görüşme gerçekleştirildi.

Engellilere yönelik yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı hizmetinin sunulduğu iş kulüplerinde verilen eğitimlerle bir yandan vatandaşların kendilerini tanımaları sağlanırken diğer yandan iş arama becerilerinin gelişmesine destek olunuyor.

Her engellinin bir iş koçu bulunuyor

İŞKUR'un, engellilerin istihdama kazandırılmasına öncülük amacıyla hayata geçirdiği diğer bir proje ise engelli iş koçluğu.

Bu amaçla 2018'de hayata geçirilen ve gelişmiş pek çok ülkede de uygulanan destekli istihdam modeli yani engelli iş koçluğu uygulaması, modern ve maliyet etkin yöntem olarak kabul ediliyor.

51 ilde 73 birimde sunulan hizmetle, engelli vatandaşların toplumsal bütünleşmelerine yardımcı olmak, onları çalışma hayatına katarak sosyalleşmelerini ve üretim sürecine katkı sunmalarını kolaylaştırmak, engelli istihdamını kalıcı bir şekilde artırmak hedefleniyor.

Diğer engel türlerine göre iş gücüne katılması daha zor olan zihinsel veya ruhsal engellilerin özel durumları da dikkate alınıyor.

Bu doğrultuda kurulan korumalı iş yerleri ile sağlanan destek kapsamında, bugüne kadar 19 korumalı iş yeri projesi desteklendi.

Muhabir: Orhan Onur Gemici

#ekonomi
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