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İskoçya Ulusal Müzesi, doğa, tarih ve bilimi tek çatı altında topluyor

Koleksiyonunda yaklaşık 12 milyon obje ve canlı örneği bulunan İskoçya Ulusal Müzesi, doğa, tarih, sanat, bilim ve teknoloji dünyasını bir arada sunuyor.

Genel 14.11.2021, 12:36
İskoçya Ulusal Müzesi, doğa, tarih ve bilimi tek çatı altında topluyor

EDİNBURG (AA) - Yılda yaklaşık 2,2 milyon kişinin ziyaret ettiği İskoçya Ulusal Müzesi, başkent Edinburgh'un önemli turistik ve kültürel mekanları arasında yer alıyor.

İskoçya Ulusal Müzesi'nde, depolarında yer alan 12 milyon obje ve canlı örneklerinden küçük bir bölümü sergilenebiliyor. Doğa, hayvanlar alemi, Antik Mısır, Doğu Asya, bilim-teknoloji, seramik sanatı ve moda galerilerini tek çatı altında toplayan müze, ziyaretçilerini farklı bir yolculuğa çıkarıyor.

1,5 tonluk balina kafatası sergileniyor

Müzenin "Büyük Galeri" bölümünde atomu yapay yollarla parçalamayı ilk kez başaran Nobel ödüllü fizikçiler John Cockcroft ile Ernest Walton’un Edinburgh Üniversitesi’nde nükleer araştırmalarda kullandıkları hızlandırıcının bir devresi de sergileniyor. Bu bölümdeki, 1997’de Forth Nehri kıyısına vuran Moby adlı ispermeçet balinasının 1,5 ton ağırlığındaki kafatası da ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Klon koyun Dolly'nin tahniti de müzede yer alıyor

"Keşfet" adlı galeri, bilim ve teknoloji dünyasının geçmişten bugüne gelişimine ışık tutuyor. Girişinde, modern buhar makinesinin geliştiricisi İskoç mucit James Watt’ın heykelinin yer aldığı galeride, İskoç bilim insanlarının yaptığı çalışmalara da yer veriliyor. Galerinin tavanına asılmış uçaklar İngiltere’nin havacılık tarihinin yolculuğunu anlatıyor. İngiliz havacılığının öncülerinden Percy Pilcher tarafından yapılan 125 yıllık şahin planörü de galeride sergilenen eserler arasında bulunuyor.

İskoçya'da Edinburgh Üniversitesi’nde geliştirilen dünyanın ilk klon koyunu Dolly'nin tahniti müzede en fazla ilgi çeken bölümler arasında yer alıyor. Thomas Edison ile Alexander Graham Bell’in telefonla ilgili çalışmalarının da yer aldığı bölümde, telefonların geçmişten bugüne gelişimi örneklerle sergileniyor.

Müzeye Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından bağışlanan dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısı olan LEP’in küçük bir parçası da ilgi gören objeler arasında yer alıyor.

Qurna Kraliçesi’nin tabutu Antik Mısır bölümünde

Müzenin "Dünya Kültürleri" bölümünde ise Antik Mısır’dan Doğu Asya’ya kadar uzanan çarpıcı objeler yer alıyor. 1908'de İngiliz Mısır bilimcisi Flinders Petrie tarafından keşfedilen Qurna Kraliçesi'nin yaldızlı tabutu, kraliçenin kızına ait olduğu tahmin edilen bir çocuk tabutu ve ona ait takılar da Antik Mısır bölümünde bulunuyor.

Ayrıca bu bölümde dönemin zengin bir erkeğine ait olduğu tahmin edilen portreli mumya, parfüm şişeleri ve aynayla birlikte 6 yaşında gömüldüğü tahmin edilen bir mumya da sergileniyor.

Doğu Asya bölümünde ise 19. yüzyıl başlarında kullanılan bir samuray zırhı ve silahları, budizm ile ilgili heykeller yer alıyor.

12 metre uzunluğundaki T-Rex dinozoru iskeleti de sergileniyor

Müzenin "Doğa" bölümünde ise Montana'da 1988’de bulunan 12 metre uzunluğundaki, 6 metre yüksekliğindeki Tyrannosaurus Rex dinozor iskeleti de sergileniyor. Vahşi hayvan örneklerinin de olduğu bu bölümün tavanında ise deniz canlılarıyla kuşlar belli bir sırada yer alıyor.

Haftanın her günü açık olan İskoçya Ulusal Müzesi ücretsiz ziyaret edilebiliyor.

#dünya
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