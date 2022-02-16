İSKİ’nin suya zam teklifi reddedildi

İSKİ Genel Kurulunda İstanbul’da suya yüzde 90 ile yüzde 175 arasındaki zam teklifi AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezindeki oturumunda, suya zam teklifinin görüşüldüğü olağanüstü İSKİ Genel Kurulu gerçekleştirildi. İSKİ Genel Kurulunda suya yüzde 90 ve yüzde 175 oranında yapılmak istenen zam teklifi gerilimin yaşanmasına neden oldu. Tartışmaların ardından gerçekleştirilen toplantıda suya yapılmak istenen zam teklifi AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, toplantı sonucunda yaptığı konuşmada, “İBB ve buraya bağlı İSKİ tarafından yüzde 90 ile yüzde 175 su zammı teklifi getirildi. AK Parti’nin yüzde 43 ile yüzde 55 arasındaki teklifi ilgili kurum ve CHP tarafından kabul edilmediği için İstanbulluları düşünerek CHP’li İBB’ye bağlı İSKİ’nin getirmiş olduğu yüzde 90 ile yüzde 175 arasındaki zam teklifi AK Parti Grubu tarafından reddedilmiştir. AK Parti’nin de yüzde 43 ile yüzde 55 arasındaki teklifi CHP ve yandaşı İYİ Parti tarafından kabul edilmemiştir” diye konuştu.

Göksu o anları, “Aziz İstanbullular. CHP’li İBB yönetimi bugün meclise yüzde 90’la yüzde 175’e varan oranlarda su zammı getirdi. Oranın fahiş olduğunu ve yüzde 43 ile yüzde 55 arasında kalması gerektiğini söyledik. CHP grubu bunu kabul etmeyince, İstanbullulara yapılmak istenen bu zamma izin vermedik” notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.