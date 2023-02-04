İskilipli Atıf Hoca mezarı başında anıldı

İskilipli Atıf Hoca ölümünün 97. yılında memleketi olan Çorum’un İskilip ilçesindeki kabri başında anıldı.

Atıf Derneği tarafından çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla organize edilen program İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi’nde Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlandı. Daha sonra İskilip Ulu Camii’nde öğle namazını müteakiben mevlit okutuldu.

İskilipli Atıf Hoca’nın idam olduğu gün sadece idam sehpasında Atıf Hoca’nın olmadığını dile getiren yeğeni Ahmet Faruk İmal, “İdam sehpasında olan Türk milletinin inancıydı. Değerleriydi. Örfüydü. Töresiydi. O gün Atıf hoca idam edilmedi bir zihniyet idam edildi. Bugün Avrupa’dan aferin almak isteyenler var. O günde Avrupa’dan aferin almak isteyenler, İngilizlerden aferin almak isteyenler aynen Avrupalılar gibi yaşayacaksınız, Avrupalılar gibi düşüneceksiniz, Avrupalılar gibi giyineceksiniz bunun haricinde herkes bize düşmandır diye ilan ettiler. Bunun sonucunda herkesi idam ettiler” dedi.

Atıf Hoca’nın mahkeme tutanaklarının açıklandığını dile getiren İmal, “Mecliste kitap haline getirilen çalışmanın bir kısmı kitap halinde yayınlandı. Orada da Atıf Hoca’ya dair İngilizlerle işbirliği yaptı. Mili Mücadeleye karşı çıktı gibi. İşledikleri cinayete kaza süsü vermek için bu iftiraları uydurdular. Mahkeme tutanaklarının büyük bölümü Şapka Kanununa muhalefetten oluşuyor” ifadelerini kullandı.

Anma programına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, vatandaşlar katıldı.