Son Dakika
İSKİ’de görev değişimi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu’nun, 8 Ağustos 2022 tarihi itibariyle emeklilik nedeniyle İSKİ’den ayrılacağı belirtildi. Mermutlu’nun yerine genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Şafak Başa’nın vekaleten görevlendirildiği kaydedildi.
Genel 06.06.2022, 16:48 06.06.2022, 16:55
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "6 Eylül 2019 tarihinden itibaren İSKİ Genel Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Sayın Raif Mermutlu, 8 Ağustos 2022 tarihi itibariyle emeklilik nedeniyle İSKİ’den ayrılacak. İSKİ Genel Müdürlüğü görevine, halen kurumumuzda genel müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Şafak Başa vekaleten görevlendirilmiştir" denildi.