İSKİ’de görev değişimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "6 Eylül 2019 tarihinden itibaren İSKİ Genel Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Sayın Raif Mermutlu, 8 Ağustos 2022 tarihi itibariyle emeklilik nedeniyle İSKİ’den ayrılacak. İSKİ Genel Müdürlüğü görevine, halen kurumumuzda genel müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Şafak Başa vekaleten görevlendirilmiştir" denildi.