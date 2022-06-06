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İSKİ’de görev değişimi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu’nun, 8 Ağustos 2022 tarihi itibariyle emeklilik nedeniyle İSKİ’den ayrılacağı belirtildi. Mermutlu’nun yerine genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Şafak Başa’nın vekaleten görevlendirildiği kaydedildi.

Genel 06.06.2022, 16:48 06.06.2022, 16:55
İSKİ’de görev değişimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "6 Eylül 2019 tarihinden itibaren İSKİ Genel Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Sayın Raif Mermutlu, 8 Ağustos 2022 tarihi itibariyle emeklilik nedeniyle İSKİ’den ayrılacak. İSKİ Genel Müdürlüğü görevine, halen kurumumuzda genel müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Şafak Başa vekaleten görevlendirilmiştir" denildi.

#Istanbul #İSKİ
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