İSKİ'den haciz şoku!

İSKİ, Sultangazi’de yaşayan bir vatandaşa 2005 yılına ait hiç ikamet etmediği adreste abonelik borcu olduğunu öne sürerek haciz gönderdi. Borcu çıkan şahsın eşi İSKİ şubesine giderek bilgi almak isteyince, görevlilerin verdiği yanıt ise karı kocayı boşanma aşamasına getirdi.

Sultangazi’de ikamet eden Murat Yüksel isimli vatandaşa, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2005 yılında hiç ikamet etmediği bir adresteki aboneliği nedeniyle borcunun olduğu öne sürerek tebligat gönderdi. Gelen tebligatla Yüksel ailesi neye uğradığını şaşırırken, isim benzerliği olduğunu düşünen aile, konuyu takip etmedi. Bir süre sonra Kastamonu’ya taşınan aileye bu defa 2 bin 386 TL’lik haciz borcu gelince soluğu İstanbul’da aldı.

İSKİ görevlilerinin verdiği cevap aileyi boşanma aşamasına getirdi

Sultangazi’deki İSKİ şubesine borca itiraz etmek için giden Yüksel Ailesi, görevlilerden duruma ilişkin, ‘Belki eşinizin dostu vardır o adreste’ gibi bir yanıt alınca neye uğradıklarını şaşırdı. Görevlilerin verdiği yanıt, Yüksel çifti boşanma aşamasına getirdi. Borç nedeniyle Murat Yüksel’in emekli maaşına ise el koyuldu. Yüksel çifti yetkililerden bu soruna ilişkin bir çözüm üretmesi için destek bekliyor.

“Ben burayı hiç görmediğim halde adıma abonelik yapmış”

Yaşanan olayı anlatan Murat Yüksel, "Ben İstanbul Uğurmumcu Mahallesinde oturuyordum. 2017 yılında Kastamonu Çatalzeytin Yunuslar köyüne taşındım. 2020 yılında bana bir kağıt geldi. Yunusemre Mahallesi 1397/2 Sokaktaki daireye ben buraya ömrümde hiç görmediğim halde İSKİ benim üzerime 2005 yılında abonelik yapmış. 2006 yılında ise borcundan dolayı kapanmış. Fakat bugün ise benim banka hesaplarıma haciz koyulmuş ve eşim beni boşamak istiyor neden diye sorduğumda ise ‘Sen zamanında esnaflık yaparken bir yere imzamı attın ya da bir kadına ev mi açtın?’ gibi sözler söyledi. Ben de bunun üzerine Kastamonu’dan daha önce ikamet ettiğim eve geldim. İSKİ’ye gittiğimde ise senin adına böyle bir borç var öde ve kurtul dediler" diye konuştu.

“Belki eşin, ‘Kadın dostunu götürmüştür’ dediler”

Eşi Elvide Yüksel ise "Eşimin üzerine su aboneliği açılmış ben de kendisine kızdım ve aramızda tartıştık. Kimlik ve ikamet istemeden nasıl abonelik yapmışlar bize yazık günah değil mi? Geçen gün İSKİ’ye gittiğimde bana belki eşin, ‘kadın dostunu götürmüştür’ dediler. Olsa bile memurun böyle konuşmaması gerekir. Yuva yıkıyorlar resmen ya ben anlamadan dinlemeden yuvamı dağıtsaydım ne olacaktı" diye konuştu.