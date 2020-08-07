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İskenderun’da elektrik akımına kapılan asker şehit oldu
İSKENDERUNDA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ASKER ŞEHİT OLDU.
Genel 07.08.2020, 00:08
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İskenderun’da elektrik akımına kapılan asker şehit oldu.
İskenderun Ahmet Tor kışlasında elektrik akımına kapılan asker şehit oldu.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde Ahmet Tor Kışlasında elektrik akımına kapılan Mehmet Sezai Başakcı şehit oldu. İskenderun Devlet hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı Memleketi Kocaeli’ne gönderilecek.
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