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İskenderun’da balkonlara ve iş yerlerine Türk bayrağı asıldı
HATAY'IN İSKENDERUN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN PATLAMA VE ÇIKAN ÇATIŞMADA 2 TERÖRİSTİN ÖLÜ ELE GEÇİRİLMESİNİN ARDINDAN OLAY YERİNDE YAPILAN İNCELEME ÇALIŞMASI TAMAMLANDI. VATANDAŞLAR, ÇEVREDEKİ İŞ YERLERİNE VE BALKONLARA TÜRK BAYRAKLARI ASTI.
Genel 27.10.2020, 08:40
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlama ve çıkan çatışmada 2 teröristin ölü ele geçirilmesinin ardından olay yerinde yapılan inceleme çalışması tamamlandı. Vatandaşlar, çevredeki iş yerlerine ve balkonlara Türk bayrakları astı.
Fener Caddesi’nde meydana gelen patlama sonrası, olay yeri inceleme ekipleri parmak izi ve delil toplama işlemlerini tamamladı.
İskenderun Belediyesine bağlı ekipler cadde ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı.
Vatandaşlar balkonlarına, iş yerlerine Türk bayrağı astı.
İş yeri zarar gören bir esnaf, "Devlet yaralarımızı sarıyor. Allah razı olsun" şeklinde konuştu
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