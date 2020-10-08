İşkence gören kadın ile bebeği devlet korumasına alındı

Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, eşi tarafından evde zincirle bağlanıp günlerce işkence yapılarak tırnakları kerpetenle kopartılan kadının yapılan sosyal incelemesini yazılı bir açıklamayla basınla paylaştı.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, mağdur M.N.’nin, Suriye‘den 9 yıl önce Türkiye’ye geldiği ve İlyas A. ile yaklaşık 2 buçuk yıl önce evlendiği belirtildi. Kadının bu evlilikten bir kız çocuğunun olduğu, çocuğunun yurda alınmasını asla istemediği ve eşi İlyas A. tarafından sürekli darp edildiğini söylediği ifade edildi.

Farklı zamanlarda Kadın Konukevinde kalmış

Açıklamanın devamında, şiddetin daha önce de yaşandığı ve bu nedenle M.N.’nin farklı zamanlarda Kadın Konukevinde kaldığı belirtilerek, “Ancak doğum yapacağı için kendi isteğiyle eşinin yanında doğum yapmak üzere Kadın Konukevinden çıktığını, eşi İlyas A.’nın yaklaşık 3 - 4 gündür kendisine şiddet uyguladığını ve kırk günlük bebeğini kendisine vermediğini, bebeğinin nerede olduğunu bilmediğini, hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra ise tekrardan Kadın Konukevine gitmek istediğini beyan etmiştir” denildi.

Tedavisinin ardından devlet korumasına alınacak

Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada M.N.’nin iyileştikten sonra Kadın Konukevine yerleştirilerek devlet koruması altına alınacağı belirtilerek, “Eşi İlyas A. tarafından darp edilen M.N. tedavisi Balıklıgöl Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde devam ediyor. Bilinci açık olan kadının vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerinin bulunuyor. Eşi İlyas A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşinden şikayetçi olduğu öğrenilen kadının daha önce kaldığı ve doğum yapmak üzere kendi isteğiyle ayrıldığı Kadın Konukevine yeniden gitmek istediği, ilgili Sosyal Hizmet Merkezimiz tarafından M.N.’ye ivedilikle psikososyal destek sunulmuş, rehberlik ve danışmanlık yapılmıştır. Sosyal Hizmet Merkezimiz tarafından söz konusu kadınımızın durumunun değerlendirilmesi, gerekli önlem ve tedbirlerin ivedilikle alınması ve kendisinin de talebi üzerine tekrardan Kadın Konukevine yerleştirilmesi için Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından değerlendirilmesi adına gerekli yazışmalar yapılmıştır. Müdürlüğümüzce hukuki sürece de müdahil olunmuş olup süreç titizlikle takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Bebek koruma altına alındı

Kadının cani kocadan olan bebeğinin koruma altına alındığının belirtildiği açıklamada, “Ayrıca mağdurun kırk günlük bebeği emniyet güçlerince tarafımıza teslim edilmiş olup annesi iyileşinceye kadar ilgili kuruluşumuzda misafir edilecektir. Bebek ile ilgili olarak gereken sosyal çalışma yapılacak ve annesinin talebi üzerine annesine teslim edilerek, anne ve çocuğu uygun sosyal hizmet modellerimiz ile desteklenecektir. Müdürlüğümüzce aile kayıt altına alınmış olup düzenli takipleri yapılmaya devam edilecektir” ifadeleri kullanıldı.