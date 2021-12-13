banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İngiltere’de son 10 yılın en yüksek enflasyonu
İngiltere’de son 10 yılın en yüksek enflasyonu
Genç yetenek 4 kulübün radarına girdi
Genç yetenek 4 kulübün radarına girdi
Elon Musk: İnsanlar ölmeli!
Elon Musk: İnsanlar ölmeli!
Ciro endekslerinde artış! yüzde 47,5'e yükseldi
Ciro endekslerinde artış! yüzde 47,5'e yükseldi

Isıtma sistemine sahip LG klimalarla yıl boyunca konfor

- LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol:- "LG, daha iyi bir ev ve daha sürdürülebilir bir gelecek için gelişmiş hava bakım teknolojileri geliştirmeye devam edecek"

Genel 13.12.2021, 11:56
Isıtma sistemine sahip LG klimalarla yıl boyunca konfor

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), Türkiye'de bu yıl tanıtılan yeni ve geliştirilmiş bir ısıtma sistemine sahip en yeni klimalarıyla tüketicilerinin beklentilerini karşılamaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hızlı ısıtma ve olağanüstü enerji verimliliği sağladığı TÜV Rheinland tarafından onaylanan geliştirilmiş model, aynı zamanda sıcak havanın eşit dağılımını ve olağanüstü kullanıcı rahatlığını da garanti ediyor.

Şirketin ünlü DUAL Inverter Compressor teknolojisinden güç alan yeni LG klimalar, diğer ısıtma çözümlerinden daha hızlı ısınıyor ve dışarısı soğuk olduğunda kullanıcıların rahat ve konforlu kalmasını sağlıyor. Değişken hızlı DUAL Inverter Kompresör, yüksek bir dönme frekansında (120 Hz'ye kadar) çalışabiliyor ve klimanın istenen sıcaklığa sadece 21 dakikada (inverter olmayan bir modele göre yüzde 33 daha hızlı) ulaşmasını sağlıyor. Aynı zamanda enerji tüketimini de yüzde 44 azaltıyor.

Yeni eklenen ısıtma sistemi ile LG klimalar, duvardan duvara konfor için sıcak havayı tüm odaya eşit olarak dağıtıyor. LG'nin ısıtılmış havayı geleneksel fan tasarımından çok daha hızlı devridaim eden çapraz akışlı fanı sayesinde yeni klima, iç mekan sıcaklığını daha kısa sürede artırabiliyor.

Yeni model, bir LG klimasından bekleneceği gibi, ısıtma işlemi sırasında geleneksel bir kızıl ötesi ısıtıcıdan yüzde 66'ya kadar daha az enerji kullanarak verimli bir ısıtma performansı sunuyor. DUAL Inverter Kompresör'ün gerektiğinde düşük bir dönüş frekansında (10Hz-20Hz) çalışma yeteneği, LG klimaların elektrik kullanımından tasarruf etmesine ve ısıyı daha verimli bir şekilde üretmesine yardımcı oluyor.

LG'nin UVnano teknolojisi ve otomatik temizleme özelliğini taşıyan Artcool ve Sirius model LG klimalarının kirleticilerden arındırılmasına yardımcı oluyor ve daha temiz, daha taze hava akışına katkıda bulunuyor. UVnano, klimanın fanındaki bakterilerin yüzde 99,99'unu ortadan kaldırırken, otomatik temizleme özelliği iç ünite içindeki nemi otomatik olarak kurutuyor, böylece her zaman mümkün olduğunca temiz çalışıyor.

LG klimalar, maksimum kullanıcı rahatlığı için dokunmatik giriş veya sesli komut yoluyla ThinQ uygulaması aracılığıyla uzaktan kontrol edilebiliyor. Sezgisel uygulama, enerji tüketimini takip etmek için de kullanılabilirken, arkadan aydınlatmalı bir uzaktan kumandanın dahil edilmesi, kullanıcıların oda karanlıkken gelişmiş klimanın ayarlarını değiştirmesini kolaylaştırıyor. Ek olarak, yeni model, diğer akıllı cihazlarla ve LG'nin teknoloji ortaklarının servisleriyle de uyumlu oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, "İyileştirilmiş bir ısıtma sistemine sahip en yeni LG klimaları, tüm yıl boyunca konforlu bir ev için birinci sınıf ısıtma ve soğutma sağlıyor. Aynı zamanda, enerji verimliliği söz konusu olduğunda birinci sınıf bir performans sergiliyor, yani tüketicilere hak ettikleri konforun keyfini çıkarmaları artık dünyaya mal olmayacak. LG, daha iyi bir ev ve daha sürdürülebilir bir gelecek için gelişmiş hava bakım teknolojileri geliştirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.


#LG
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 15 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Galatasaray 15 23
9. Adana Demirspor 16 23
10. Karagümrük 16 22
11. Antalyaspor 16 21
12. Sivasspor 15 19
13. Giresunspor 16 19
14. Kayserispor 16 19
15. Altay 16 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 15 30
2. Ankaragücü 16 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 15 23
9. Gençlerbirliği 15 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Wolverhampton 16 21
10. Brentford 16 20
11. Brighton 15 20
12. Crystal Palace 16 19
13. Aston Villa 16 19
14. Everton 16 18
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 15 15
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Getafe 17 12
19. Cádiz 16 12
20. Levante 17 8