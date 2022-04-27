İşini severek yaptığı dansından belliydi! 'İşte sosyal medyada gündem olan o temizlik işçisi'

Esenyurt Belediyesi’nde temizlik görevlisi Savaş Ünal, çöp toplarken dans ettiği anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Sabah uyandığında kendini sosyal medyada izlediğini ve bu durum karşısında utandığını belirten Ünal, yaşadığı o anları anlattı.

Herkesin işini severek yapması gerektiğini belirten Savaş Ünal, “İstanbul Esenyurt’ta ikamet ediyorum ve Esenyurt Belediyesi’nde çalışıyorum. Esenyurt’u çoğu insan beğenmiyor ve karalıyor. Ama ben 26 yıldır Esenyurt’ta olduğum için mutluyum. İşimi severek yapıyorum ve o anlarda da oynama isteği geldi. Ben normal çalışıyordum, çöp alıyordum.

O sırada arkamıza bir araç yaklaştı ve müzik açtı. Bende o an neşe ile oynamaya başladım. Bilmiyordum bu şekilde sosyal medyaya atacağını. Sabah uyandığımda gördüm oynadığım görüntüleri. Sonra bende şaşırdım ve kendi kendime ‘Ben böyle bir şey mi yapmışım’ diye sordum. Tabi birazda utandım açıkçası” dedi.