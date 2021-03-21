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Işık hadisesi havanın bulutlu olmasından dolayı gerçekleşmedi

Yurtdışından ve Türkiye’nin değişik bölgelerinden çok sayıda vatandaş, 257 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından hocası İsmail Fakirullah’ın sandukasının baş uçunu aydınlatması için yaptırdığı ışık hadisesine tanıklık etmek için Siirt’in Tillo ilçesine geldi. Her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ışık hadisesi izlemeye gelen vatandaşlar, bu yıl da Siirt Valiliğince düzenlenen etkinliğe katıldı.

Genel 21.03.2021, 08:33
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Işık hadisesi havanın bulutlu olmasından dolayı gerçekleşmedi

Yurtdışından ve Türkiye’nin değişik bölgelerinden çok sayıda vatandaş, 257 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından hocası İsmail Fakirullah’ın sandukasının baş uçunu aydınlatması için yaptırdığı ışık hadisesine tanıklık etmek için Siirt’in Tillo ilçesine geldi. Her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ışık hadisesi izlemeye gelen vatandaşlar, bu yıl da Siirt Valiliğince düzenlenen etkinliğe katıldı.

Vatandaşlar, sabah namazıyla birlikte ilçe meydanında toplandı. Vatandaşlar için meydana led ekran kuruldu. Saat 06.33’de yansıması beklenen güneş havanın bulutlu olması nedeniyle gerçekleşmedi. Ekrana geçen yıl 23 Eylül’de çekilen görüntüler yansıtıldı. Kızılay Şubesince davetlilere çorba ikram edildi.

Her yıl bu manevi atmosferi yaşamak için buraya geldiğini belirten Esra Deniz adlı vatandaş, bu yıl havanın bulutlu olması nedeniyle ışık hadisesinin gerçekleşmemesine üzüldüğünü dile getirdi.

Deniz, “Bugün 21 Mart ışık hadisesini izlemek için Tillo’ya geldik. Hava koşullarının olumsuz olmasından dolayı maalesef güneş doğmadı ve göremedik. Yılda iki kez olduğu için bu hadiseyi 23 Eylül’de görmeyi bekliyoruz” dedi.

Işık hadisesini izlemek için ilçeye geldiğini dile getiren Şakir Özmazı adlı vatandaş, her yıl bu anlamlı olaya tanıklık etmek için ailesiyle beraber geldiklerini söyledi.

Özmazı, “İsmail Fakirullah hazretlerine, İbrahim Hakkı hazretleri bir vefa borcu olarak 256 yıl önce düzenek olarak güneş hadisesini icra etmişti. Her sene ekinoks tarihlerinde 21 Mart ve 23 Eylül’de gerçekleşen hadise bugün erken saatlerinde geldik izlemeye çalıştık fakat bulut engeline takıldığı için izleme şansımız olmadı. Eski görüntüleri dev ekranda izledik ama inşallah eylül ayında yapılacak etkinlikte görme imkânına sahip olacağız inşallah” diye konuştu.

Ukrayna’dan geldiğini belirten Tetiana Bura adlı vatandaş, Müslümanlar için manevi olan o atmosferi yerinde izlemek için geldiğini söyledi.

Bura, “Bugün buraya Müslümanlar için önemli olan bir gün için geldik. Işık olayı oluyor burada bunu görseydik mutlu olurduk. Ayrıca çok mutluyuz buraya geldiğimiz için” şeklinde konuştu.

Güneş hadisesi nedir?

Din ilimlerin yanı sıra astronomi dehası ve Marifetname adlı eserin sahibi olan İbrahim Hakkı Hazretleri, 18. yüzyılda yaşamış önemli bir bilim adamıdır. 18. yüzyılın ortalarında zirvesinde olduğu astronomi bilgisini kullanarak kurduğu sistemle 21 Mart ve 23 Eylül, güneşin ekvatora dik düştüğü ve böylece gün ve gecenin eşitlendiği ekinoks günlerinde güneş, kendisi tarafından kurulan sistemle türbe içindeki Hocası İsmail Fakirullah Hazretleri’nin kabri başına düşmüştür. ’Işık Hadisesi’ veya ’Güneş Hadisesi’ olarak bilinen bu sistem, türbenin restore edildiği 1960’lı yılların başına kadar da çalışmıştır. Restorasyon sırasında türbenin orijinal yapısında değişiklikler olmuş ve sistem çalışmamıştır. Daha sonra 5-6 yıl önce yapılan çalışmalar sonucu sistem yeniden çalıştırılmaya başlandı. Işık hadisesinin gerçekleştiği türbe, bir büyük ve iki küçük kubbenin örttüğü iki oda bir hol ile 8 köşeli ve 10 metre yüksekliğinde bir kuleden ibarettir. Her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül’de ’Işık Hadisesi’ bu türbede gerçekleşmektedir. İbrahim Hakkı Hazretleri, Tillo’nun 3-4 kilometre doğusunda bir tepe üzerinde harçsız taşlarla bir duvar yaptırır. Halk arasında Kal’at-ül Üstad diye bilinen bu duvarın etkisiyle, yeni doğan güneşin ilk ışınları türbenin tümünü gölgede bırakırken, duvarda bulunan 40 ile 50 santimetre ebadındaki pencereden geçen güneş ışınları, türbe kulesinin penceresine ve oradan da kırılmak suretiyle türbe penceresinden İsmail Fakirullah Hazretlerinin sandukasının başucunu aydınlatmaktadır. İbrahim Hakkı Hazretleri bu sistem ile ilgili olarak, "Yeni Yılın ilk güneşi, eğer hocamın başucuna düşmezse, ben o güneşi neyleyim" diyerek Hocası İsmail Fakirullah Hazretlerine karşı olan saygısını göstermektedir.
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