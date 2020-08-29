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İshak Paşa Sarayı kapılarını modaya açtı

İSHAK PAŞA SARAYI KAPILARINI MODAYA AÇTI

Genel 29.08.2020, 10:16
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İshak Paşa Sarayı kapılarını modaya açtı

17. yüzyıldan günümüze ulaşan en önemli tarih miraslarından biri olan İshak Paşa Sarayı, moda etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Dosso Dossi Fashion Show’un 2020-21 kış kreasyonu dijital platform defilesinin çekimlerine Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde başlandı. Ünlü koreograf Yasin Soy eşliğinde ilçeye gelen ünlü mankenler, üç gün sürecek defile çekimlerine Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan İshak Paşa Sarayı’ndan başladı. Aralarında Demet Şener Küpeli, Deniz Akkaya, eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan, Simay Rasimoğlu, Pınar Tartan ve Büşra Turan ile Yiğit Markus Aral’ın da olduğu 22 kadın ve 6 erkek manken, Doğubayazıt halkından ve sarayı gezmeye gelen turistlerden büyük ilgi gördü.

Ağrı Dağı’nın manzarasından ve 116 odalı İshak Paşa Sarayı’ndan çok etkilendiklerini söyleyen ünlü mankenler, çekim aralarında hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi.

Türkiye’de çok kıymetli yerler olduğunu söyleyen Demet Şener Küpeli, "ilk defa buraya geldim ve mesleğimin bir kez daha ne kadar güzel olduğunu, iyi isimlerle çalışmanın, bu seyahatleri yapmanın, Türkiye’deki bu kadar güzel yerleri görmenin ve bunu sizler aracılığıyla insanlara sunmanın tüm avantajlarını kullanıyoruz. Bu büyülü mekanları mesleğimizi icra etmemiz için kullanmamızı sağladığı için Hikmet beye teşekkür ederim. Ülkemizde böyle çok kıymetli yerler var. Onların da değerini daha çok yükseltmek ve ortaya çıkartmak gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Deniz Akkaya ise “Ben de ilk kez buraya geliyorum ve kendi adıma üzüldüm. Büyülü bir mekandayız. Daha önce gelmediğim için üzüldüm. Farklı dokular var burada. İshak Paşa Sarayı’nın yapılma sebebinden çok etkilendim. Muazzam bir yer, özel bir mekan. İçinde insanını tüyleri diken diken oluyor. Pandemi sürecinin bize kazandırdığı, yurt dışına çıkamadığımız için ülkemizin güzelliklerini keşfetme fırsatımız olduğunu da söylemek isterim" ifadelerine yer verdi.

Üç gün sürecek dijital platform defilesinin çekimleri Ağrı Dağı’nın eteklerinde, dünyanın en büyük ikinci meteor çukuru ve bölgenin köylerinden biri olan Meşar köyünde doğal ortamlarda yapılacak.

Çekilen defile görüntülerinin 50’den fazla ülkede yayınlanacağını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilk kez böylesi bir moda etkinliğinin gerçekleştirildiğini söyledi. Eraslan, “Doğduğum topraklar olan Doğubayazıt, Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Nuh’un Gemisi ve meteor çukuru ile tam bir turizm cenneti. Bu çalışma ile aynı zamanda Doğubayazıt’ın tanıtımına katkıda bulunarak bölge ekonomisini canlandırmayı hedefliyoruz. Bu organizasyonla, modanın büyülü dünyasını, gücünü kullanarak kültürel ve doğal tabiatın güzelliklerini sunmak istedik” şeklinde konuştu.

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