İSFANBUL Tema Park'tan ara tatile özel indirim kampanyası

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ve dünyanın gözde eğlence merkezlerinden İSFANBUL Tema Park, tatile özel sunduğu indirimle 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde çocuklara eğlenceli anlar yaşatmayı amaçlıyor.

İSFANBUL Tema Park açıklamasına göre, İSFANBUL Tema Park’ın eğlence dünyasına, 13-21 Kasım tarihleri arasında internete sitesi bilet alımlarıyla 129 TL yerine 109 TL'ye girmek mümkün olacak. Kampanyanın bir diğer hediyesi de Jungle Park olacak.

- Çocuklar eğlenerek öğrenecek

İSFANBUL Tema Park'ta "Adalet Kulesi, Maceraperest, King Kong, Nefeskesen, Çılgın Nehir, Viking, Masal Ağacı ve Sihirli Oda" üniteleri, adrenalin ve macera tutkunu tüm çocuklara farklı bir ara tatil deneyimi sunacak.

İstanbul’un merkezinde, tüm noktalardan toplu taşıma ve özel araç ile kolay ulaşım imkanıyla İSFANBUL Tema Park, şehirden ayrılmadan dinlenmek ve eğlenmek isteyenlerin kaçış noktası olacak. 7’den 70’e her yaştan çocuk için sunduğu adrenalin ve macera dolu ünitelerinin yanı sıra Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethedişinin anlatıldığı Fatih’in Rüyası, tüm dünya çocuklarının bir araya geldiği Minik Kaşifler, optik illüzyon deneyimi yaşatan Sihirli Oda gibi bilgi dolu ünitelerle çocuklar eğlenerek öğrenecek.

- Teknolojik üniteleriyle çocukların isteklerine cevap veriyor

Açıklamaya göre, 3 saniyede 110 kilometre hıza çıkarak dünyanın en iyi 4. roller coasterı seçilen Nefeskesen’in yanı sıra 70 kilometre hızla giden ve 30 metre yükseğe çıkan Maceraperest ise macera tutkunlarının dikkatini çekecek. 5D Little Dolphin, 4D Journey To The West gibi teknolojik üniteleriyle tüm çocukların isteklerine cevap verebilecek İSFANBUL Tema Park, ara tatilde de tüm ailenin eğlence, adrenalin ve macerada buluştuğu ortak nokta olmayı planlıyor.

- "İstanbul içinde ayrı bir İstanbul yaşatacağız"

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankut Tonger, "Uzun bir aradan sonra 6 Eylül'de yüz yüze başlayan eğitim yılının ilk ara tatilinde sunacağımız kampanya ile farklı ve güvenli eğlence anlayışımızla hem çocuklarımızın hem de ailelerinin ara tatilini unutulmaz anlara dönüştüreceğiz. Çocuklar aileleriyle eğlenirken aynı anda yeni dünyaların da kapılarını aralayarak birbirinden ilginç bilgilere ulaşabilecek, hayal güçlerini geliştirecek. Biz de aileleri ve çocuklarımızı düşünerek, eğitime ve çocukların gelişimine katkımız olması adına başlattığımız indirim kampanyamızla çocukların yeni dönemde daha enerjik ve hazır bir şekilde başlamalarını sağlayacağız. İstanbul içinde ayrı bir İstanbul yaşatacağız." ifadelerini kullandı.