banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Meğer kripto paralar harammış!
Meğer kripto paralar harammış!
Kocaelispor’a ceza yağdı
Kocaelispor’a ceza yağdı
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması

İSFANBUL Tema Park'tan ara tatile özel indirim kampanyası

- İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankut Tonger:- "Aileleri ve çocuklarımızı düşünerek, eğitime ve çocukların gelişimine katkımız olması adına başlattığımız indirim kampanyamızla çocukların yeni dönemde daha enerjik ve hazır bir şekilde başlamalarını sağlayacağız"

Genel 11.11.2021, 15:00
İSFANBUL Tema Park'tan ara tatile özel indirim kampanyası

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ve dünyanın gözde eğlence merkezlerinden İSFANBUL Tema Park, tatile özel sunduğu indirimle 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde çocuklara eğlenceli anlar yaşatmayı amaçlıyor.

İSFANBUL Tema Park açıklamasına göre, İSFANBUL Tema Park’ın eğlence dünyasına, 13-21 Kasım tarihleri arasında internete sitesi bilet alımlarıyla 129 TL yerine 109 TL'ye girmek mümkün olacak. Kampanyanın bir diğer hediyesi de Jungle Park olacak.

- Çocuklar eğlenerek öğrenecek

İSFANBUL Tema Park'ta "Adalet Kulesi, Maceraperest, King Kong, Nefeskesen, Çılgın Nehir, Viking, Masal Ağacı ve Sihirli Oda" üniteleri, adrenalin ve macera tutkunu tüm çocuklara farklı bir ara tatil deneyimi sunacak.

İstanbul’un merkezinde, tüm noktalardan toplu taşıma ve özel araç ile kolay ulaşım imkanıyla İSFANBUL Tema Park, şehirden ayrılmadan dinlenmek ve eğlenmek isteyenlerin kaçış noktası olacak. 7’den 70’e her yaştan çocuk için sunduğu adrenalin ve macera dolu ünitelerinin yanı sıra Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethedişinin anlatıldığı Fatih’in Rüyası, tüm dünya çocuklarının bir araya geldiği Minik Kaşifler, optik illüzyon deneyimi yaşatan Sihirli Oda gibi bilgi dolu ünitelerle çocuklar eğlenerek öğrenecek.

- Teknolojik üniteleriyle çocukların isteklerine cevap veriyor

Açıklamaya göre, 3 saniyede 110 kilometre hıza çıkarak dünyanın en iyi 4. roller coasterı seçilen Nefeskesen’in yanı sıra 70 kilometre hızla giden ve 30 metre yükseğe çıkan Maceraperest ise macera tutkunlarının dikkatini çekecek. 5D Little Dolphin, 4D Journey To The West gibi teknolojik üniteleriyle tüm çocukların isteklerine cevap verebilecek İSFANBUL Tema Park, ara tatilde de tüm ailenin eğlence, adrenalin ve macerada buluştuğu ortak nokta olmayı planlıyor.

- "İstanbul içinde ayrı bir İstanbul yaşatacağız"

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankut Tonger, "Uzun bir aradan sonra 6 Eylül'de yüz yüze başlayan eğitim yılının ilk ara tatilinde sunacağımız kampanya ile farklı ve güvenli eğlence anlayışımızla hem çocuklarımızın hem de ailelerinin ara tatilini unutulmaz anlara dönüştüreceğiz. Çocuklar aileleriyle eğlenirken aynı anda yeni dünyaların da kapılarını aralayarak birbirinden ilginç bilgilere ulaşabilecek, hayal güçlerini geliştirecek. Biz de aileleri ve çocuklarımızı düşünerek, eğitime ve çocukların gelişimine katkımız olması adına başlattığımız indirim kampanyamızla çocukların yeni dönemde daha enerjik ve hazır bir şekilde başlamalarını sağlayacağız. İstanbul içinde ayrı bir İstanbul yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

#İsfanbul Tema Park
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6