İSFANBUL Tema Park, 2022’de 1 milyon kişiyi ağırlamayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankut Tonger, "2022 yılında da yatırımlarımızın ve emeklerimizin karşılığını fazlasıyla alacağımızı, bu yıla kıyasla misafir sayımızı 2 kat artışla 1 milyona çıkaracağımızı öngörüyoruz." dedi.

Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İSFANBUL Tema Park, 2021 yılını sonuçlarını ve 2022 hedeflerini düzenlediği basın toplantısı ile paylaştı. Toplantıda konuşan İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankut Tonger, salgının etkilerinin devam ettiği 2021 yılında 450 bin misafir ağırladıklarını belirtti.

- 2022'de 1 milyon ziyaretçi bekleniyor

Tonger, salgının eğlence ve turizm sektörünü oldukça zorladığını ifade ederek, "2021 yılının büyük bir kısmını kapalı geçirdik ve temmuz ayı itibarıyla kapılarımızı tekrar açtık. Açıldığımız ilk günden itibaren oldukça yoğun bir talep aldık. Bu dönemde 450 bin yerli ve yabancı misafir ağırladık. Yüzde 50 kapasite ile çalışmamızı göz önüne alırsak bu rakamı oldukça başarılı bulduğumuzu açıkça söyleyebilirim. Bu yıl ciro anlamında da 2019 rakamlarını yüzde 80 oranında yakaladık.



Turizm ve eğlence sektörünün pandemiden en çok etkilenen sektörler arasında olduğunu düşününce yakaladığımız rakamları gerçek birer başarı olarak görüyoruz. Başarımız, 2022 için umutlarımızı ve yatırımlarımıza olan cesaretimizi daha da artırıyor. İSFANBUL Tema Park olarak 2022 yılında da yatırımlarımızın ve emeklerimizin karşılığını fazlasıyla alacağımızı, bu yıla kıyasla misafir sayımızı 2 kat artışla 1 milyona çıkaracağımızı öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

- "Şehrimizin ve ülkemizin tanıtımında elçi oluyoruz"

Tema parkların, eğlence merkezlerinin çok ötesinde olduğunu kaydeden Tonger, "Tema parklar bulunduğu şehirler ve hatta ülkeler için ekonomik değer yaratıyor, istihdama katkı sağlıyor. İSFANBUL Tema Park olarak biz de şehrimizin ve ülkemizin tanıtımında elçi oluyor, ağırladığımız yerli ve yabancı misafirlerimizle kültürümüzü anlatıyoruz. Tema parklar ayrıca insanların eğlence ihtiyacını karşılayarak sosyal dengenin yakalanmasını da sağlıyor. Bu amaç doğrultusunda da şartlar ne olursa olsun yatırımlarımıza ve ülkemize olan katkılarımızı artırmaya devam edecek, hedeflerimize ulaşacağız." diye konuştu.

- "2022 yılında yatırımlara devam ediyoruz"

Tonger, 2021 yılında teknoloji, bakım ve onarımın yanı sıra yeni eğlence ünitelerinin yatırımı için de düğmeye bastıklarını anlatarak, “Pandemi sebebiyle zorlu geçen iki yılın ardından sonra umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Şartlar ne olursa olsun çalışmaya ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yatırımlarımızın ana odağında yine her yaşa hitap eden eğlence, adrenalin ve teknoloji olacak. Günün ve misafirlerimizin beklentilerini karşılayacak tüm yenilikleri eğlence ünitelerimize uygulayarak şehrimizin tanıtım elçisi olmaya, istihdama ve ekonomiye katkılarımızı artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.











