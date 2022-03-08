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İş sağlığı ve güvenliğine “Sensiz Olmaz” kısa filmi ile dikkat çekildi

Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile Türkiye’de 21 milyonu aşkın tüketiciye elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Enerjisa Dağıtım Şirketleri, İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) önemine hazırladıkları kısa film ile dikkat çekti.

Genel 08.03.2022, 12:19
İş sağlığı ve güvenliğine “Sensiz Olmaz” kısa filmi ile dikkat çekildi

Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile Türkiye’de 21 milyonu aşkın tüketiciye elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Enerjisa Dağıtım Şirketleri, İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) önemine hazırladıkları kısa film ile dikkat çekti.

Yüksek İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hassasiyetiyle sektörüne öncülük edenlerden Enerjisa Dağıtım Şirketleri, saha çalışanlarının İSG kurallarına riayetini daha da pekiştirme hedefiyle, “Sensiz Olmaz” isimli kısa bir film hazırladı.

Verilen bilgiye göre, daha önce geliştirdikleri merkezden görüntülü teyit teknolojisiyle, saha çalışmalarındaki tüm aşamaları daha güvenli hale getiren şirket, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ yıllık bazda kritik kaza sayısını yüzde 40 azaltmıştı. Yüksek riskli olarak sınıflandırılan bu iş kolunda faaliyetlerini sürdüren şirketin dağıtımdaki üçlüsü, sanatın da gücüyle sıfır kritik kaza hedefine olabildiğince yaklaşmayı amaçlıyor. Bu amaçla 3 şirket için ortak hazırlanan son çalışma olan ve duygusal hikayesiyle kalplere dokunan kısa filmde, İSG kurallarının önemi bir elektrik dağıtım çalışanı ve ailesinin gözünden izleyicilerle buluşuyor. “Sensiz Olmaz” isimli kısa filmi Enerjisa’nın Youtube’daki resmi hesabından izlenebiliyor.

“Çalışanlarımıza şimdi de sanatla ‘Sensiz Olmaz’ diyoruz”

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Süleyman Samsa kısa filme ilişkin değerlendirmesinde, şirketteki İSG çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi: “İster günlük rutin çalışmalarımızda isterse afet mücadelesi gibi zorlu şartlarda İSG kurallarına sonuna kadar riayet ediyor, bu alandaki eğitimlerimizi güncel tutuyoruz. Şüphesiz ki kaza anlık bir olay. Ancak o kazaya yol açan sebepler zamanla bir araya geliyor ve kazaya sebebiyet veriyor. İSG kültürünü şirketlerimizde etkin kılmak adına hem teknolojik imkanları kullanıyor hem de saha çalışanlarından yöneticilere kadar, tüm kademelere yönelik kültür geliştirme programlarını kararlılıkla uyguluyoruz. Bu kısa filmimizle İSG’nin önemini, sanatın da gücüyle yansıtmak istedik. Saha çalışanlarımıza teknolojinin ardından şimdi de sanatla “Sensiz Olmaz” diyoruz. Tüm emeği geçenleri kutluyorum.”

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