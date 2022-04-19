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İş görüşmesinde etkili iletişim için 10 püf noktası

Etkili iletişim konusunda tecrübe edinerek mülakatların rahat ve etkili geçebileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burcu Şahin, 10 adımda iş görüşmesinde yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattı.

Genel 19.04.2022, 09:53
İş görüşmesinde etkili iletişim için 10 püf noktası

Etkili iletişim konusunda tecrübe edinerek mülakatların rahat ve etkili geçebileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burcu Şahin, 10 adımda iş görüşmesinde yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattı.

İş görüşmelerinde iyi bir izlenim bırakmak için etkili iletişim yollarını öğrenip uygulayarak başarılı bir mülakat geçirmenin mümkün olduğunu söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burcu Şahin, sözlü iletişim dışında beden diliyle de ifade yolları olduğunu belirtti.

Taklit edilmesi en zor duygu samimiyet

Duruş, bakış, ses tonu ve vurguların, ruh halinin bir yansıması olduğunun göz ardı edilmemesi gerekiyor. İletişimde taklit edilmesi en zor duygunun samimiyet olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burcu Şahin, “Karşımızdaki kişi beden dili okuma hakkında bilgi sahibi olmasa dahi içgüdüsel bir biçimde samimiyetimizi ve güvenilebilirliğimizi büyük ölçüde algılayacaktır” diyerek, sözsüz iletişimin sadece beden dilinden, kullanılan jest ve mimiklerden oluşmadığını; tercih edilen renkler, kullanılan aksesuarlar, giyim tercihlerinin ortama uygunluğunun da kişi hakkında fikir verebileceğini belirtti.

İş görüşmesinde yapılması ve yapılmaması gerekenleri Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burcu Şahin görüşme öncesi ve esnasında neler yapılıp yapılmaması gerekenleri de şu şekilde sıraladı:

"1- Görüşmeye 10 dakika önce gidin

Mülakatlara belirtilen saatten 10 dakika önce gitmek size hazırlanmak için kısa bir süre sağlayacaktır. Diğer yandan bekleme odalarının da gözlem için uygun alanlar olduğu unutulmamalıdır.

2- Karşınızdakini dinleyin

Etkili iletişim için karşınızdakini aktif dinlemelisiniz. Her zaman konuştuğunuz kişi ya da kişilere tamamen dönük olun.

3- Açık ve anlaşılır bir dil kullanın

Konuşurken açık ve anlaşılır bir dil kullanın. Sesiniz kendinize güveninizi yansıtsın. Anlamı tartışmalı ya da az bilinen sözcükler kullanmaktan kaçının.

4- Hazırlıksız gitmeyin

Konunuza hâkim olun. Ancak cevabını bilmediğiniz bir soruyla karşılaştığınızda bu konuda da dürüst olun.

5- Eleştirilere açık olun

Eleştirilere verdiğiniz sözel ve sözel olmayan tepkilere özen gösterin.

6- Elleriniz her zaman serbest ve görünür olsun

Masanın altında ya da ceplerinizde tutmanız karşınızdakinde güvensizlik hissi uyandırabilir.

7- Uygun ölçüde ve şiddette jestler yapın

Rahat ve yumuşak jestler, kendinize güveninizi ve konuya hâkimiyetinizi yansıtacaktır. Sinirli ve gergin jestler yapmaktan kaçının.

8- Göz teması kurun

Uygun göz teması, bir yandan ilgi ve güven belirtisi oluştururken diğer yandan karşınızdakinin dikkatini canlı tutmanızı da sağlar.

9- Gülümseyin

Gülümseme iki insan arasında oluşturulabilecek en hızlı köprüdür. Sözlerinizi ve samimiyetinizi içten bir gülümseme ile destekleyin.

10-Tepkilere dikkat edin

Konuşurken geri bildirimleri gözlemlemeyi ve mesajlarınızı bu doğrultuda yeniden düzenlemeyi ihmal etmeyin".

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