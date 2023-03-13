İş dünyası ve STK temsilcileri, "Afet ve Kadın" panelinde buluştu

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu finansal desteği ile uygulanmakta olan, Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın desteklenmesi projesi çerçevesinde 1997 yılından bu yana Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa AB Bilgi Merkezi organizasyonuyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ‘Afet ve Kadın’ başlıklı panel düzenlendi. Bursa AB Bilgi Merkezi’nin organizasyonuyla Bursa’daki iş dünyası ve STK’ların kadın temsilcileri de panele çevrim içi olarak katıldı. Moderatörlüğünü Gazeteci Afşin Yurdakul’un yaptığı paneli, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, Meclis Divan Katibi Gülçin Güleç, TOBB Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın, Hizmet Ticaret Konseyi Başkanı Turgay Güler de takip etti. Akademisyenler, kadın örgütleri, ulusal ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini buluşturan panelde, afet bölgesinde çeşitli sorunlarla mücadele eden kadınların yaşadıkları değerlendirildi.

"AB, ilk günden itibaren yardım sağlıyor"

Panelin açılışında konuşan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Avrupa Birliği ve üye ülkeler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren Türkiye’ye yardım sağlıyor. Avrupa Birliği şimdiye kadar en büyük arama kurtarma operasyonunu da mümkün olduğunca fazla hayatı kurtarmak için gerçekleştirdi" dedi.

Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Politikaları Kürsüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Algan da afet bölgesinde kadın olmanın önemine vurgu yaparak, "Afet bölgesinde hamile kadınlar var. Onlar için farklı bir mücadele söz konusu. Zor şartlar altında yaşayan kadınların sorunlarının çözümü için afet yönetiminde kadınların mutlaka yer alması gereklidir" diye konuştu.

Sosyal Hizmet Uzmanı Kadın Koalisyonu Üyesi Gül Erdost, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Diyalog Sorumlusu Dr. Ayşe Emel Akalın, Afet Yönetim Uzmanı Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Özden Işık da panelde görüşlerini paylaştı.

"Yardım araçlarımızda bir psikolog ve kadın temsilci de bulunacak"

Panel sonrası BTSO ev sahipliğinde katılımcılar, deprem bölgesindeki kadınların ihtiyaçlarına yönelik yürütülen yardım çalışmalarını görüştü. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, yaklaşık 14 milyonluk nüfusun hayatını doğrudan etkileyen bu büyük felaketin yaralarını sarmak için herkese büyük görevler düştüğünü ifade etti. Deprem anından itibaren seferberlik anlayışını harekete geçirerek kriz masası oluşturduklarını belirten Özen, "BTSO olarak 52 bini aşkın üyemizden aldığımız güçle afetten etkilenen vatandaşlarımızın desteğine koştuk. Bölgenin acil ihtiyaç duyduğu yardım malzemelerinin yer aldığı yaklaşık 600 tırı afet bölgelerine gönderdik. Erzak ve hijyen paketleri konusunda da yardım kampanyası başlattık. Depremzedelerimizin temel ihtiyaçlarından biri olan barınma konusunda da yaşam merkezimizi de hızla hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bursa AB Bilgi Merkezi’ne 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenledikleri bu anlamlı etkinlik için de teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bursa 20 bin depremzedeyi misafir ediyor"

BTSO Meclis Divan Katibi Gülçin Güleç, birliğin ve dayanışmanın önemini bu günlerde bir kez daha hatırladıklarını söyledi. Bursa’da 20 bine yakın depremzedenin bulunduğunu ifade eden Güleç, "Bin 200’e yakını otellerde, 2 bini de kamu kuruluşlarının misafirhanelerinde konaklıyor. Otellerde ve misafirhanelerde konaklayamayacak durumda olan depremzedelerimiz var. BTSO olarak Bursa’daki evlerde konaklayan depremzedelerimizin gerekli bilgilerini aldık. İhtiyaç duydukları erzak, hijyen ve çocuk paketi yardımlarımızı düzenli olarak yapacağız. Kadın temsilcilerimizle birlikte yardım araçlarında biz de bulunacağız. Vatandaşlarımızla birebir iletişim halinde olmak manevi olarak çok büyük bir değer katacaktır. Ayrıca 62 kadın psikolog arkadaşımız da depremzedelerimizle birlikte olacak. Her aracımızda bu arkadaşlarımız da olacak. BTSO çatısı altında gerçekleşen bu çalışmalarda Bursa iş dünyasının kıymetli kadın temsilcilerimizin de yanımızda olmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Elini taşın altına koyan güçlü kadınlar bizlerle birlikte"

BTSO Meclis Üyesi ve TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın, yaşanan büyük afetin herkesi derinden sarstığını söyledi. Saygın, "Burada elini taşın altına koyan güçlü kadınlar bizlerle birlikte. Bu birlikteliğimizin süreceğinden de eminim. Biz kadınlara en büyük desteği bu birlik ve beraberlik ile sağlayacağız. Bursa iş dünyasının kadın temsilcilerimize bugüne kadar verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de desteklerini sürdüreceklerinden hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

BTSO Hizmet Ticaret Konsey Başkanı Turgay Güler ise Bursa’daki depremzedeler için hijyen paketi yardım kampanyası başlattıklarını söyledi. Güler, Afet ve Kadın panelinin de toplumsal farkındalığın artırılması açısından önemli olduğunu belirterek, organizasyon için Bursa AB Bilgi Merkezi’ne teşekkür etti.