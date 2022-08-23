İş dünyası koçluk eğitimi ile liderlere dönüşüyor

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), iş dünyasında kullanılan koçluk uygulamalarının konuşulduğu “Aslında Koçluk” başlıklı bir etkinlik düzenleyerek, ICF Türkiye yetkililerini iş dünyası ile buluşturdu. Liderlik potansiyelini daha yukarılara çekerek kurumlarda verimliliği artırmak, bakış açılarını değiştirmek ve becerileri geliştirmek üzerine deneyimlerin paylaşıldığı etkinliğe, iş dünyası yoğun ilgi gösterdi.

Koçluk mesleğinin küresel liderliğini sürdürmeye devam eden, 79 ülkede 140’ın üzerinde şubesi ve 40 bin 500’ün üzerinde üyesi olan Uluslararası Koçluk Federasyonunun (ICF Global) bir şubesi olan ICF Türkiye yetkililerinin konuşmacı olduğu organizasyonda dünyada ve Türkiye’de profesyonel koçluk, değişimin yönetiminde koçluğun gücü ve etkisi, dayanışma, dayanıklılık, denge ve dönüşüm gibi konular ele alındı.

"Günümüz iş dünyası direktif yerine destekleme ve yol göstermeyi etkin kılmaktadır"

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, değişimin her alanda hissedildiği günümüz koşullarında iş dünyasının koçluk eğitimlerine daha çok ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Hızlı ve doğru kararlara ihtiyaç duyulduğu bu dönemde ICF Türkiye ile bireylerin, takımların, grupların, işletmelerin ve en nihayetinde toplumun farkındalığını artırmayı, koçluk mesleğine bakış açısını hak ettiği yere taşımayı hedeflemekteyiz. Küreselleşme, hızla büyüyen rekabet dünyası, her alanda yaşanan değişim ve yenilikler tüm örgütleri yeniden yapılanmak, işletmelerdeki yöneticileri ve çalışanları da çağa ayak uydurmak için kendilerini sürekli geliştirmek ve değiştirmek zorunda bırakmıştır. Günümüz iş dünyası ve yönetim anlayışı; yöneticinin, direktif verme ve denetleme yerine geliştirme, destekleme ve yol gösterme yetkinliklerinin önem kazanmasını sağlamıştır. Liderler bu nedenle artık rehber, kılavuz, ekip lideri, mentor gibi unvanlar almaya başlamıştır. Yönünü belirleyen, hedefine odaklanan, takımıyla, amaca yönelik ilişkiler kuran liderler değişimin öncüleri olmaktadır” dedi.

Değişimlerle başa çıkmak için koçluğun iyi bir araç olduğunu dile getiren EGİAD Başkanı Yelkenbiçer, “Bireylere, takımlara ve gruplara odaklanabilen koçluk süreci, kişinin farkındalık seviyesini artırarak yetkinlik, karar verme ve yaşam kalitesini arttırmak için alternatif yolların görülmesine ve test edilmesine yardımcı olur. Koç, bireyin veya işletmenin düşünce ve eylemlerini desteklemek, farkındalığını artırmak, bakış açısını değiştirmek, yeni iç görülerini teşvik etmek, fırsatlara ve zorluklara bakarak yeniden çerçevelemesini sağlamak için davranış bilimi, yönetim literatürü, sanat gibi birçok farklı alandan yararlanır. Koçluk ilişkisinin süresi ise ihtiyaç ve tercihlere bağlı olarak değişebilmektedir. Kısaca koçluk, potansiyeli maksimize etmektir. Bu doğrultuda bu alanda en yetkin kurumlardan birisi olan ICF’in kıymetli yöneticilerinden bugün bilgi almak bizler için de oldukça önemli oldu” diye konuştu.

Öte yandan, ICF’nin çalışma alanları üzerine ayrıntılı bilginin verildiği etkinlikte, şeffaflık, ulaşılabilirlik ve katılımcılığın önemine dikkat çekildi.