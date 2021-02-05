İş Bankası’nın podcast yayınları başladı

İş Bankası’nın teknolojiden inovasyona, ekonomiden sosyal sorumluluğa kadar pek çok alanda sohbetlerin yer alacağı podcast yayınları başladı.

Türkiye İş Bankası, ’Bana Yarından Bahseder misin?’ başlığıyla, teknolojiden inovasyona, ekonomiden sosyal sorumluluğa kadar pek çok alanda sohbetlerin yer alacağı podcast yayınlarına başladı. İlgi çekici bilgiler, gündeme dair dikkat çekici konuların konuşulduğu sohbet serisini Güçlü Mete hazırlayıp sunuyor. Podcast serisinin ilk konuğu Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı (TSF) Gülkız Tulay olurken; Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağırdır, gazeteci yazar Serdar Kuzuloğlu ile seri devam ediyor.

TSF Başkanı Tulay, ülkemizde satranç sporuna artan ilgi ile satrançta elde edilen başarılara ilişkin bilgi verirken, “Satrancın günlük hayatımıza, eğitim ve iş dünyasında karar alma, öğrenme üzerine etkileri neler?”, “Satranç öğrenmek isteyen biri için nasıl kaynaklar var?” gibi merak edilen sorulara cevaplar veriyor. İş Bankası, satrancın yaygınlaştırılması, kitlesel bir spor haline dönüşerek çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimine katkı sağlaması için 15 yılı aşkın süredir Türkiye Satranç Federasyonu’na desteklerini sürdürüyor.

Konda Genel Müdürü Ağırdır, yazmış olduğu “Hikâyesini Arayan Gelecek” kitabında değindiği iklim değişikliği, küresel ısınma, çevre kirliliği, azalan doğal kaynaklar gibi konularda gelecek senaryolarını aktarıyor. Sohbette, karar mekanizmaları, olaylar, kurumlar, bireyler ve toplumlar arasındaki etkileşim, bilginin üretim ve yayılma süreçleri hakkında konuşuluyor.

Kuzuloğlu ile “Gündelik Hayatta Teknoloji” başlıklı yayında ise yapay zeka teknolojilerinden otomasyon çağına ve teknolojiye uyuma uzanacak şekilde dijitalleşme üzerine sohbet ediliyor. Podcast serisi, Spotify ve Apple Podcasts üzerinden dinlenebiliyor. Seri, bilim insanlarından iş dünyasına yeni konuklarıyla dinleyicileriyle buluşmaya devam edecek.