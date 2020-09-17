İş Bankası faaliyetlerini geçici süreyle durdurdu
TÜRKİYE İŞ BANKASI ERZİNCAN ŞUBESİ KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GEÇİCİ BİR SÜRE HİZMETLERİNİ DURDURDU
Türkiye İş Bankası Erzincan Şubesi korona virüs tedbirleri kapsamında geçici bir süre hizmetlerini durdurdu.
Türkiye ve dünyada hayatı olumsuz etkileyen korona virüs salgınından dolayı İş Bankası Erzincan Şubesi geçici bir süre hizmetlerini durdurdu. Türkiye İş Bankası Erzincan Şubesine asılan duyuruda, "Değerli müşterilerimiz, korona virüs salgınının tüm dünyayı ve ülkemizi etkilediği bu günlerde önceliğimiz sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumun sağlığının korunmasıdır. Bu anlayışla, kalabalık ortamların oluşturduğu, riskleri önleyebilmek üzere bazı şubelerimizin geçici bir süre için şube hizmet binalarındaki faaliyetlerini durduruyoruz. Bu süre içerisinde hizmet binası kapalı olacak şubemize telefondan ulaşabilir, ayrıca hizmet binaları açık olan tüm şubelerimizden de hizmet alabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.
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