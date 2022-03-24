İş arayanlara altın niteliğinde tavsiyeler

Kovid-19 pandemisiyle birlikte rekabetin dinamikleri her açıdan değişti. Profesyonel çalışma hayatının başında olanlar ya da iş değiştirmek için yola çıkan adaylar, bu yoğun rekabet içerisinde nereden başlayacakları konusunda zorlanırken, deneyimli işe alım uzmanlarından oluşan online platformlar, adaylara hızlı, maliyetsiz ve güvenilir bir başvuru ortamı sunarak daha iyi fırsatlara zemin hazırladı. Başarılı bir kariyerin ilk ve en önemli evresi olan başvuru sürecini konforlu hale getirerek adaylarla işverenleri bir araya getiren 24 Saatte İş uygulamasının Kurucu Ortağı Gizem Yasa, iş arayanları rekabette birkaç adım öne geçirecek altın değerindeki önerilerini sıraladı:

Ne istediğinizi bilin: Eğer ne istediğinizle ilgili aklınız karışıksa, en azından ne istemediğinizi netleştirin. Hedefsiz başvuru yapmak hem sizi yorar hem de alacağınız olumsuz sonuçlar motivasyonunuzu düşürür. Bu sebeple size uygun olan daha az ama hedefe yönelik başvuru yapmak süreci kolaylaştıracaktır.

Eğer ne istediğinizle ilgili aklınız karışıksa, en azından ne istemediğinizi netleştirin. Hedefsiz başvuru yapmak hem sizi yorar hem de alacağınız olumsuz sonuçlar motivasyonunuzu düşürür. Bu sebeple size uygun olan daha az ama hedefe yönelik başvuru yapmak süreci kolaylaştıracaktır. Doğru platformu bulun: İş başvurusu yapacağınız platformları iyi seçmeye, güvenilir uygulamalarla temasa geçmeye dikkat edin. En etkin yöntemlerden biri, özellikle mobil kanallar için Google Play ve App Store yorumlarını okumak. Bu mecralarda uygulamaların kullanıcı ile olan etkileşimi, kullanıcılarına yaklaşımlarını çok net ortaya koyuyor. Şikayetvar ve benzeri sitelerde yapılan olumsuz yorum sayılarını, şirketin şikâyetlere verdiği cevapları mutlaka okuyun. Jenerik cevaplarla her soruna aynı şekilde ve mekanik yaklaşan, otomatik cevap veren şirketlere mesafeli durun.

İş başvurusu yapacağınız platformları iyi seçmeye, güvenilir uygulamalarla temasa geçmeye dikkat edin. En etkin yöntemlerden biri, özellikle mobil kanallar için Google Play ve App Store yorumlarını okumak. Bu mecralarda uygulamaların kullanıcı ile olan etkileşimi, kullanıcılarına yaklaşımlarını çok net ortaya koyuyor. Şikayetvar ve benzeri sitelerde yapılan olumsuz yorum sayılarını, şirketin şikâyetlere verdiği cevapları mutlaka okuyun. Jenerik cevaplarla her soruna aynı şekilde ve mekanik yaklaşan, otomatik cevap veren şirketlere mesafeli durun. Kendinizi iyi ifade edin: Şirketlere profilinizde baktıklarında neden sizinle çalışmak istedikleri ile ilgili ikna olmalılar, gelişine doldurulmuş bir profil bu süreci zorlaştırır. 2-3 dakika fazla vakti baştan koyduğunuzda, sonraki arayışınız çok kolaylaşacak. Kaydolurken profil bilgilerinizi düzgün şeklide girin. 24 Saatte İş'teki algoritma sayesinde adaylara uygun işler karşılarına çıkıyor. Dolayısıyla özensizce doldurulmuş bir profil doğru işi bulma sürecini uzatabiliyor.

Şirketlere profilinizde baktıklarında neden sizinle çalışmak istedikleri ile ilgili ikna olmalılar, gelişine doldurulmuş bir profil bu süreci zorlaştırır. 2-3 dakika fazla vakti baştan koyduğunuzda, sonraki arayışınız çok kolaylaşacak. Kaydolurken profil bilgilerinizi düzgün şeklide girin. 24 Saatte İş'teki algoritma sayesinde adaylara uygun işler karşılarına çıkıyor. Dolayısıyla özensizce doldurulmuş bir profil doğru işi bulma sürecini uzatabiliyor. Profesyonel fotoğraf kullanın: İş arama sürecine uygun profil fotoğrafı seçin. Sosyal medya platformlarından alınan görseller ilk izlenim için doğru değil.

İş arama sürecine uygun profil fotoğrafı seçin. Sosyal medya platformlarından alınan görseller ilk izlenim için doğru değil. Süreci takip edin: Başvuru yaptıktan sonra süreci takip edin. Şirketle iletişime geçerek neden bu işi istediğinizi, neden doğru insan olduğunuzu anlatın. 24 Saatte İş sistemine mesaj yazarak kendinizi ifade edebilirsiniz. Çekingen olmayın ama çok ısrarcı da davranmayın. Dozunda bir kararlılık işinizi çok kolaylaştıracaktır.

Başvuru yaptıktan sonra süreci takip edin. Şirketle iletişime geçerek neden bu işi istediğinizi, neden doğru insan olduğunuzu anlatın. 24 Saatte İş sistemine mesaj yazarak kendinizi ifade edebilirsiniz. Çekingen olmayın ama çok ısrarcı da davranmayın. Dozunda bir kararlılık işinizi çok kolaylaştıracaktır. Randevunuza gidin: Kendinize uygun bulmadığınızı işlerin randevularını kabul etmek zorunda değilsiniz ama kabul ettiğiniz iş görüşmelerine mutlaka gidin. Kabul edilen randevulara gitmeyen adayların uygulamada puanları düştüğü için ilerideki iş arayışlarınız olumsuz etkilenir.

Kendinize uygun bulmadığınızı işlerin randevularını kabul etmek zorunda değilsiniz ama kabul ettiğiniz iş görüşmelerine mutlaka gidin. Kabul edilen randevulara gitmeyen adayların uygulamada puanları düştüğü için ilerideki iş arayışlarınız olumsuz etkilenir. İletişim tarzına dikkat edin: Şirketlerle kurduğunuz iletişime dikkat edin. İş bulma ve işe alım süreci iki taraf için de emek istiyor. O yüzden bu konuda dikkatli ve hassas davranın. İş görüşmelerinde sistem üzerinden mesajlaşma uzunluğu genellikle birkaç satır sürer ve sonrasında randevu adımına geçilir. Şayet sorular uzuyor ve kişisel alana giriyorsa kullanıcıyı mutlaka bloklayın ve hemen incelenmesi için uygulamaya şikâyet edin.

Şirketlerle kurduğunuz iletişime dikkat edin. İş bulma ve işe alım süreci iki taraf için de emek istiyor. O yüzden bu konuda dikkatli ve hassas davranın. İş görüşmelerinde sistem üzerinden mesajlaşma uzunluğu genellikle birkaç satır sürer ve sonrasında randevu adımına geçilir. Şayet sorular uzuyor ve kişisel alana giriyorsa kullanıcıyı mutlaka bloklayın ve hemen incelenmesi için uygulamaya şikâyet edin. Yardım isteyin: Başvuru yaptığınız şirketin ve pozisyonun size uygunluğundan eminseniz başvuru yaptığınız platform ile iletişime geçip sürecinizi hızlandırabilirsiniz. 24 Saatte İş’e gelen bu tarz taleplerin tamamına dönüş yapılıyor ve iş arayan adayların hayatlarını kolaylaştırmak, süreçlerini hızlandırmak için destek veriliyor.