İş adamı Uğur Terzioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Kurucusu ve Onursal Başkanı, Türk iş dünyasının duayen ismi Uğur Terzioğlu düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Milas’ın yetiştirdiği uluslararası düzeyde en ünlü işadamlarından, Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Kurucusu ve Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Terzioğlu’nun cenazesi Milas’ta Kurşunlu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Milas’taki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Eski Milletvekilleri Fevzi Topuz, Fahrettin Üstün, Hasan Kökten, CHP Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Belediye Başkan Yardımcıları Halil Mutlu, Mehmet Ateş, sivil toplum örgütleri ve dernek yöneticileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Terzioğlu kimdir

20 Ekim 1933’te Milas’ta doğan Uğur Terzioğlu, ilk olarak aile şirketi Terzizade Fabrikaları Yönetim Kurulu’nda iş hayatına atıldı. Daha sonra İtalya’ya giden Terzioğlu, orada Filmcentre adlı şirketi kurdu. Bolu Tüneli’ni inşa eden İtalyan Astaldi S.P.A’ın Genel Koordinatörlüğü görevini üstlenen Terzioğlu, Taba Amcham Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü. Kanada Ticaret Odası (Yönetim Kurulu Üyesi), TESEV (Kurucu Üye), Ankara Trafik Vakfı (Kurucu Üye), İtalyan Ticaret Odası (Üye), Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu üyesi, Democracy Council of California Türkiye Temsilcisi, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olan Terzioğlu, özellikle Türk Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesinde büyük rol oynadı. İngilizce ve İtalyanca bilen Uğur Terzioğlu, birçok ödülün de sahibiydi. Fransız Cumhurbaşkanlığı Şövalyelik Nişanı, MPEA (US) Certificate Of Merit Ödülü, İtalyan Cumhurbaşkanlığı Şövalyelik Nişanı bunlardan ilk akla gelenler olarak yer alıyor.