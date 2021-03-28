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İş adamı Oğuz Satıcı taburcu oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde golf arabasından düşerek beyin kanaması geçiren iş adamı Oğuz Satıcı, tedavi gördüğü hastaneden sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Genel 28.03.2021, 18:32
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İş adamı Oğuz Satıcı taburcu oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde golf arabasından düşerek beyin kanaması geçiren iş adamı Oğuz Satıcı, tedavi gördüğü hastaneden sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Kaza, 12 Mart günü Bodrum ilçesi Göltürkbükü’ndeki bir otelin bahçesinde meydana geldi. TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) eski Başkanı Oğuz Satıcı ‘buggy’ denilen golf arabasıyla gezintiye çıktı. Gezinti sırasında aracın tümseğe girip zıplaması neticesinde Oğuz Satıcı asfalt yola düşerek beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Satıcı, ameliyata alındıktan sonra 10 gün yoğum bakımda kaldı. Ardından Satıcı normal odaya alınarak tedavisinin tamamlanmasının ardından 16 gün sonra bugün taburcu edildi.
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